Ali Koç’a taraftarlardan tepki

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe’nin sahasında Galatasaray’a 3-0 mağlup olmasının ardından tribünlerden futbolculara ve yönetime yoğun tepki gösterildi.
Başkan Koç'a tepki
Maçın bitiş düdüğüyle birlikte bazı taraftarlar, protokol tribününden maçı takip eden Başkan Ali Koç’a tepki göstererek, eleştirilerde bulundu. Bazı taraftarlar istifaya varan söylemlerde bulunurken bazılarının ise transfer talebi olduğu öğrenildi.
Maç sonunda protokolde yer alan taraftarlar, Başkan Ali Koç'a tepki gösterdi. pic.twitter.com/DF3ey5q70a
Maç sonunda protokolde yer alan taraftarlar, Başkan Ali Koç'a tepki gösterdi. pic.twitter.com/DF3ey5q70a— SPOR (@yenisafakspor) January 8, 2023