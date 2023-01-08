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Ali Koç’a taraftarlardan tepki

Süper Lig'de Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Yenilen ikinci golün ardından taraftarlar hem futbolcuları hem de taraftarı ıslıkladı. Maç sonu ise Protokol tribününde Başkan Ali Koç'a yönelik tepki gösterildi. Tepkilere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ali Koça derbi sonrası tribünden tepkiler geldi!
Ali Koç, 3 Haziran 2018'den bu yana Fenerbahçe'nin Başkanı.

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe’nin sahasında Galatasaray’a 3-0 mağlup olmasının ardından tribünlerden futbolculara ve yönetime yoğun tepki gösterildi.

Başkan Koç'a tepki

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte bazı taraftarlar, protokol tribününden maçı takip eden Başkan Ali Koç’a tepki göstererek, eleştirilerde bulundu. Bazı taraftarlar istifaya varan söylemlerde bulunurken bazılarının ise transfer talebi olduğu öğrenildi.

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