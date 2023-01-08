Spor Fenerbahçe derbilerde sessiz kaldı
FUTBOL FUTBOL

Fenerbahçe derbilerde sessiz kaldı

Yeni sezona Jorge Jesus ile iddialı bir şekilde başlayan Fenerbahçe'nin derbi performansı ise tam bir hayal kırıklığı yarattı. Sarı lacivertli ekip derbi maçlarda sadece 1 puan alabildi. Detaylar haberimizin içinde.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe derbilerde sessiz kaldı
Jorge Jesus derbilerde hayal kırıklığı yarattı

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı ağırladığı maçta 3-0 mağlup olmasının ardından sarı lacivertli ekibin derbi maçlarında aldığı sonuçlar beklenenin altında kaldı. Ligin ilk derbi maçında Beşiktaş ile 0-0 berabere Jesus'un öğrencileri, ardından Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçların ardından bugün ise Galatasaray'a kendi evinde 3-0 mağlup oldu.

Gol atamadılar

Fenerbahçe bu derbilerde rakip ağlara gol dahi atamadı. Sarı lacivertli ekip bu maçlarda sadece 1 puan alabildi. Fenerbahçe aldığı bu sonuçla lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düştü.
Galatasaraydan imalı paylaşım

Galatasaray'dan
imalı paylaşım
Röportajlara çıkılmayacak

Röportajlara çıkılmayacak

​Galatasaray'dan derbi öncesinde yıldız tepkisi.
Aslanliderliği perçinledi

Aslan
liderliği perçinledi

​Süper Lig'de Galatasaray, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.
Konuk ekip<br>son bölümde güldü

Konuk ekip
son bölümde güldü

​Süper Lig'de Ümraniyespor, deplasmanda Giresunspor'u 1-0 mağlup etti.
Ankaragücü <br>evinde kazandı

Ankaragücü
evinde kazandı

​Kayserispor'un yenilgi serisi devam etti.
'Başaramadık'

'Başaramadık'

​Andrea Pirlo, Konyaspor ile berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.
'Kazanmaya<br>ihtiyacımız var'

'Kazanmaya
ihtiyacımız var'

​İlhan Palut, Karagümrük maçının ardından konuştu.
Fırtına altı<br>eksikle gitti

Fırtına altı
eksikle gitti

​Trabzonspor, Alanya karşılaşması için Antalya'ya hareket etti.
Nefes <br>kesen son

Nefes
kesen son

Karagümrük-Konyaspor maçı gol düellosuna sahne oldu.
'Ayrılmak istiyorum'

'Ayrılmak istiyorum'

Wout ​Weghorst transfer iddialarını doğruladı.
Olaylı <br>hazırlık maçı

Olaylı
hazırlık maçı

​Mücadele 30. dakikada iptal edildi.
Derbi için <br>skor verdiler

Derbi için
skor verdiler

​Ünlülerin Galatasaray-Fenerbahçe maçı tahminleri.
Liderlik kapışması

Liderlik kapışması

Ezeli rakipler yılın ilk derbisinde bugün kozlarını paylaşacak.
Alisson'un <br>kabus gecesi

Alisson'un
kabus gecesi

Liverpool turu ikinci maça bıraktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.