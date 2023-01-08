Fenerbahçe derbilerde sessiz kaldı

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı ağırladığı maçta 3-0 mağlup olmasının ardından sarı lacivertli ekibin derbi maçlarında aldığı sonuçlar beklenenin altında kaldı. Ligin ilk derbi maçında Beşiktaş ile 0-0 berabere Jesus'un öğrencileri, ardından Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçların ardından bugün ise Galatasaray'a kendi evinde 3-0 mağlup oldu.

Gol atamadılar

Fenerbahçe bu derbilerde rakip ağlara gol dahi atamadı. Sarı lacivertli ekip bu maçlarda sadece 1 puan alabildi. Fenerbahçe aldığı bu sonuçla lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düştü.

Fenerbahçe bu sezon derbilerde henüz gol atamadı. pic.twitter.com/dfiTflthbZ — SPOR (@yenisafakspor) January 8, 2023