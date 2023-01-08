Jorge Jesus: "Bir sorumlu varsa o da benim"

Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe'yi Ülker Stadyumu'nda 3-0 mağlup ederek puan farkını 4'e çıkarttı.

"Alışık olduğumuzun dışında"

Mağlubiyetin ardından konuşan teknik direktör Jorge Jesus, "Çok hata yaptık. İlk yarıda daha fazla pozisyon üreten bizdik. 2-3 pozisyonumuz var. Galatasaray seken toptan golü kolayca buldu. 2-0 ve kırmızı kart sonrasında işler zorlaştı. Galatasaray daha sakin kalan taraftı. Normalde alışık olduğumuzun dışında çok fazla hata yaptık" dedi.

"Bir sorumlu varsa benim"

Oyuncularıma bu maçtan evvel demiştim bu maçı kazanmak ve kaybetmek şampiyonu belirlemiyor. Bu maçı kazanarak rakibimizin önüne geçme şansımız vardı ama bu maç şampiyonu ilan etmiyordu. Bir sorumlu varsa sorumlu benim. Ne başkanımız ne de futbolcular. Hele başkanımız hiç değil" ifadelerini kullandı.

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"Bu durum yaşamamıştım"

Ligdeki gidişatları hakkında konuşan Jesus, "Kısa bir süre önceye kadar herkes için ligin en iyi takımı bizdik. Bu tarz maçlarda daha çok üstüne koymamız gerekiyor. Bu sezon 6. kez bir kişi eksik kaldık, şu an çözmemiz gereken en önemli sorun bu. Daha önce bu tarz bir durumu yaşamamıştım" şeklinde değerlendirmede bulundu.

Jorge Jesus: "Mağlubiyetin tüm sorumluluğu bana ait. Bir suçlu varsa o da benim." pic.twitter.com/nob9Gm3aT8 — SPOR (@yenisafakspor) January 8, 2023

SPOR Fenerbahçe derbilerde sessiz kaldı

SPOR Derbi galibiyeti sonrası göndermeli paylaşım