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Derbi galibiyeti sonrası göndermeli paylaşım

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Maçın son düdüğünün ardından sosyal medyada paylaşımlar yapan sarı-kırmızılı kulüp, 5 yıldız göndermesi yaptı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaraydan 5 yıldız göndermeli paylaşım!
3. gol sonrası Galatasaraylı futbolcuların maç sonu sevinci.

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Oliveira, Kerem ve Icardi'nin golleriyle Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti ve puan farkını 4'e çıktı.

Maçın ardından derbi galibiyeti konulu paylaşımlarda bulunan Galatasaray sosyal medya ekibi, Fenerbahçe'ye yıldızlı gönderme yaptı.

Sarı-kırmızılı kulüp, İngilizce hesabından yaptığı paylaşımda, "Sadece kırık kalpler için bir tane daha ekleyeceğiz" yazarak görselli paylaşımda bulundu.

İşte o paylaşım;

Bu paylaşım Galatasaraylı taraftarlar tarafından beğenerek kısa zamanda binlerce beğeni aldı.

  • Diğer taraftan Galatasaray kurmayları, maç öncesi Ülker Stadyumu'nda Mix-Zone'a 5 yıldız görselleri önünde röportaj vermeyeceğini belirtmişti.

ÖZET | Fenerbahçe-Galatasaray: 0-3
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ÖZET | Fenerbahçe-Galatasaray: 0-3

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