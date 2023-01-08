Derbi galibiyeti sonrası göndermeli paylaşım

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Oliveira, Kerem ve Icardi'nin golleriyle Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti ve puan farkını 4'e çıktı.

Maçın ardından derbi galibiyeti konulu paylaşımlarda bulunan Galatasaray sosyal medya ekibi, Fenerbahçe'ye yıldızlı gönderme yaptı.

Sarı-kırmızılı kulüp, İngilizce hesabından yaptığı paylaşımda, "Sadece kırık kalpler için bir tane daha ekleyeceğiz" yazarak görselli paylaşımda bulundu.

İşte o paylaşım;

Galatasaray'ın maç sonu paylaşımı👇 https://t.co/k2Vr9r4Qv9 — SPOR (@yenisafakspor) January 8, 2023

Bu paylaşım Galatasaraylı taraftarlar tarafından beğenerek kısa zamanda binlerce beğeni aldı.

Diğer taraftan Galatasaray kurmayları, maç öncesi Ülker Stadyumu'nda Mix-Zone'a 5 yıldız görselleri önünde röportaj vermeyeceğini belirtmişti.

SPOR ÖZET | Fenerbahçe-Galatasaray: 0-3

SPOR Galatasaray'dan derbide yıldız tepkisi: Röportajlara çıkılmayacak!