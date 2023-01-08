Derbi galibiyeti sonrası göndermeli paylaşım

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Oliveira, Kerem ve Icardi'nin golleriyle Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti ve puan farkını 4'e çıktı.
Maçın ardından derbi galibiyeti konulu paylaşımlarda bulunan Galatasaray sosyal medya ekibi, Fenerbahçe'ye yıldızlı gönderme yaptı.
Sarı-kırmızılı kulüp, İngilizce hesabından yaptığı paylaşımda, "Sadece kırık kalpler için bir tane daha ekleyeceğiz" yazarak görselli paylaşımda bulundu.
İşte o paylaşım;
Galatasaray'ın maç sonu paylaşımı👇 https://t.co/k2Vr9r4Qv9
Galatasaray'ın maç sonu paylaşımı👇 https://t.co/k2Vr9r4Qv9— SPOR (@yenisafakspor) January 8, 2023
Bu paylaşım Galatasaraylı taraftarlar tarafından beğenerek kısa zamanda binlerce beğeni aldı.
- Diğer taraftan Galatasaray kurmayları, maç öncesi Ülker Stadyumu'nda Mix-Zone'a 5 yıldız görselleri önünde röportaj vermeyeceğini belirtmişti.