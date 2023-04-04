Ali Koç'a 'görevi bırak' çağrısı

Beş sezondur sportif anlamda büyük hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe'nin, ligde önceki gün oynanan derbide ezeli rakibi Beşiktaş'a sahasında 4-2 yenilmesinin ardından eleştiri okları başkan Ali Koç ve yönetimine yöneldi.

Camiada yönetime büyük tepki var. Fenerbahçe taraftarının büyük bir desteğiyle göreve gelen Ali Koç ve yönetimine başarısız geçen sezonların ardından camia içerisinden eleştiriler arttı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a güven her geçen gün azalırken neredeyse tüm kredisini de kaybetti.