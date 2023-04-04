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Spor

Ali Koç'a 'görevi bırak' çağrısı

Fenerbahçe'nin, Süper Lig'deki son maçında ezeli rakibi Beşiktaş'a sahasında mağlup olmasının ardından eleştiri okları başkan Ali Koç'a çevrildi. San-lacivertli tribünlerde istifa sesleri yükselirken, bazı kongre üyelerinin olağanüstü genel kurula gidilmesi için imza toplamaya başladığı kaydedildi.

10:26 . 4/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul sesleri

Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul sesleri

Beş sezondur sportif anlamda büyük hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe'nin, ligde önceki gün oynanan derbide ezeli rakibi Beşiktaş'a sahasında 4-2 yenilmesinin ardından eleştiri okları başkan Ali Koç ve yönetimine yöneldi.


Camiada yönetime büyük tepki var. Fenerbahçe taraftarının büyük bir desteğiyle göreve gelen Ali Koç ve yönetimine başarısız geçen sezonların ardından camia içerisinden eleştiriler arttı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a güven her geçen gün azalırken neredeyse tüm kredisini de kaybetti.



Radikal kararlar bekleniyor

Beşiktaş yenilgisinin ardından kongre üyeleri başkan Ali Koç'a görevi bırakarak olağanüstü genel kurula gitmesi çağrısında bulunuyor. Koç'un da derbi sonrası yöneticilerle bir toplantı yaparak durum değerlendirmesi yaptığı öğrenildi.


Çıkış arayan Ali Koç'un önümüzdeki günlerde radikal kararlar alabileceği, başarısız sonuçlar ve istifa seslerinin ardından olağanüstü genel kurula gidebileceği de öğrenildi.


Kongre için imza toplanıyor

Bazı kongre üyelerinin, Ali Koç'un acilen kongreye gitmesini isterken imza toplamaya başladığı bildirildi.


Son genel kurulda oy verme hakkı olan delegelerin 5'te 1'inin yazılı talebi gerekiyor. Bu anlamda yaklaşık 6 bin delegenin noterden yazı göndermesi gerekiyor.


Camiada kongreye gidilmesi yönünde çalışmaların olduğu kaydedildi.






#Fenerbahçe
#Ali Koç
#Beşiktaş
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