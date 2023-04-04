Ali Koç'a 'görevi bırak' çağrısı

Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul sesleri
Beş sezondur sportif anlamda büyük hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe'nin, ligde önceki gün oynanan derbide ezeli rakibi Beşiktaş'a sahasında 4-2 yenilmesinin ardından eleştiri okları başkan Ali Koç ve yönetimine yöneldi.
Camiada yönetime büyük tepki var. Fenerbahçe taraftarının büyük bir desteğiyle göreve gelen Ali Koç ve yönetimine başarısız geçen sezonların ardından camia içerisinden eleştiriler arttı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a güven her geçen gün azalırken neredeyse tüm kredisini de kaybetti.
Beşiktaş yenilgisinin ardından kongre üyeleri başkan Ali Koç'a görevi bırakarak olağanüstü genel kurula gitmesi çağrısında bulunuyor. Koç'un da derbi sonrası yöneticilerle bir toplantı yaparak durum değerlendirmesi yaptığı öğrenildi.
Çıkış arayan Ali Koç'un önümüzdeki günlerde radikal kararlar alabileceği, başarısız sonuçlar ve istifa seslerinin ardından olağanüstü genel kurula gidebileceği de öğrenildi.
Bazı kongre üyelerinin, Ali Koç'un acilen kongreye gitmesini isterken imza toplamaya başladığı bildirildi.
Son genel kurulda oy verme hakkı olan delegelerin 5'te 1'inin yazılı talebi gerekiyor. Bu anlamda yaklaşık 6 bin delegenin noterden yazı göndermesi gerekiyor.
Camiada kongreye gidilmesi yönünde çalışmaların olduğu kaydedildi.