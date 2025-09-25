Yeni Şafak
Ali Koç Fenerbahçe'den 360 milyon TL'yi geri aldı mı? Gerçek ortaya çıktı

Ali Koç Fenerbahçe'den 360 milyon TL'yi geri aldı mı? Gerçek ortaya çıktı

14:0725/09/2025, Perşembe


Ali Koç
Ali Koç

Fenerbahçe'de kaybedilen seçim sonrası Ali Koç'un kulübe verdiği 360 milyon TL borcu geri aldığı yazılmıştı. Koç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla iddialara açıklık getirdi.

Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç, kaybedilen seçim sonrası sarı-lacivertli kulübe verdiği 360 milyon TL borcu geri aldığına dair çıkan iddialara açıklık getirdi.


Koç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Şahsım hakkında basında yer alan "Fenerbahçe'ye verdiği borcun 360 milyon lirasını geri aldı" başlıklı haber tamamen asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır.


Kulübümüzün mali yapısı, bağımsız denetim kuruluşları tarafından düzenli olarak denetlenmekte olup; tüm gelir-gider kalemleri, alacaklar ve borçlar şeffaf bir şekilde kamuoyuna açık olup Genel Kurul üyelerimizle paylaşılmaktadır.


Finansal tabloları çarpıtarak camiamızı yanıltmaya çalışan bu tür manipülatif haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederim."






