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Ali Palabıyık vites artırdı

Süper Lig’in 8. haftası yine oynanan futboldan ziyade hakemlerin konuşulduğu bir hafta oldu. Verdikleri kararlarla maçların önüne geçen hakemler listesinin başında bu hafta Ali Palabıyık ve Abdulkadir Bitigen vardı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ali Palabıyık vites artırdı
Ali Palabıyık

Süper Lig’de 8. hafta geride kalırken, gündemi meşgul eden konular futboldan ziyade hakem kararları olmaya devam ediyor. Her geçen hafta hataların dozajı yükselirken, Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu’nun bu konuda hiçbir düzeltme girişiminde bulunmaması da dikkat çekiyor. Canı yanan kulüplerin isyanı ertesi gün unutulurken, düdükleriyle maçların sonuçlarını etkileyen hakemler görev yapmaya devam ediyor.

Son dönemin en kötü performansı

8. haftada hakem hatalarının en belirgin olduğu maç Çaykur Rizespor– Galatasaray karşılaşmasıydı. Hakem Ali Palabıyık ve VAR’da bulunan Abdulkadir Bitigen, kararlarıyla maçın önüne geçtiler. Çaykur Rizesspor’un ilk golü öncesindeki faulü atlayan Ali Palabıyık, peşi sıra Muslera ve Mustafa Muhammed’i oyundan ihraç edemezken, maçın sonunda Diagne’nin rakiplerine faul yaparak taşıdığı ardından da gol pası verdiği pozisyonu VAR’da incelemeden gol kararı verip maçı bitirdi. Ali Palabıyık ve Abdulkadir Bitigen ikilisinin performansı son dönemin en kötü hakem performansı olarak öne çıktı.

  • Yaşar Kemal Uğurlu pozisyonları es geçti
  • Geçtiğimiz hafta Vodafone Park’ta oynanan Beşiktaş-Sivasspor maçı da hakem hatalarıyla gündemi meşgul etti. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, kararlarıyla iki takıma da zor bir 90 dakika yaşattı. Josef de Souza’nın 63. dakikada Jorge Felix’e yaptığı ve kırmızı kartla cezalandırılması gereken hareketini sarı kart ile geçiştiren Yaşar Kemal Uğurlu, Beşiktaş lehine de bir penaltıyı es geçti. VAR Hakemi Arda Kardeşler de performansıyla Uğurlu’yu aratmadı.

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