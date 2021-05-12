Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor Ali Şaşal Fenerbahçe karşısında devleşti
FUTBOL FUTBOL

Ali Şaşal Fenerbahçe karşısında devleşti

Sivasspor’un başarılı kalecisi Ali Şaşal Vural, bu sezon en fazla kurtarış yaptığı Süper Lig maçını dün akşam Fenerbahçe’ye karşı oynadı.

Haber Merkezi İHA
Ali Şaşal Fenerbahçe karşısında devleşti
Ali Şaşal, Szalai ile girdiği hava topu mücadelesinde başarılı oldu.

Sivasspor’un file bekçisi Ali Şaşal Vural, 2-1 kazandıkları Fenerbahçe maçında göz doldurdu.

Süper Lig’in 41. haftasında Ülker Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Ali Şaşal, özellikle takımı 1-0 öndeyken yaptığı kurtarışlarla takımına destek oldu.

Maçta 7 kurtarış yapan 30 yaşındaki eldiven, bu sezon en fazla kurtarış yaptığı Süper Lig maçını Fenerbahçe’ye karşı oynadı.

  • Ali Şaşal Vural bu sezon 19 Süper Lig ve 2 Türkiye Kupası maçı olmak üzere toplam 21 müsabakada görev aldı. Tecrübeli file bekçisi bu sezon ligde 19 gol yerken, 5 müsabakada da kalesini gole kapadı.

Kadıköy'de şok sonuç
SPOR
Kadıköy'de şok sonuç


Abone Ol Google News
Bankayasığınarak kurtuldu

Bankaya
sığınarak kurtuldu

15 kişi tarafından tekme tokat dövüldü.
İki yıl hapsi istendi

İki yıl hapsi istendi

​Türk milleti ve devletini aşağılamıştı.
Şehit dayısı ile aynı ismi taşıyan Serkan minik ellerini semaya açtı

Şirketin traktör satışları geçen yıl yaklaşık yüzde 90 arttı.

Futbolculara <br>aynı mesaj gitti

Futbolculara
aynı mesaj gitti

​Fatih Terim'den son maç öncesinde flaş karar.

İsrail'in gizli planı

İsrail'in gizli planı

​El Halil'de yaptıklarını Mescid-i Aksa için de mi planlıyorlar?

​Sağlık Bakanlığı az önce duyurdu.
Traktörler Gine<br>için yola çıktı

Traktörler Gine
için yola çıktı

Büyük Tarım Projesi için Gine'ye 50 traktör ihraç edildi.
Sesleri duyan<br>komşular yetişti

Sesleri duyan
komşular yetişti

İki çocuğunun annesi eşini 15 yerinden bıçakladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.