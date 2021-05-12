Ali Şaşal Fenerbahçe karşısında devleşti

Sivasspor’un file bekçisi Ali Şaşal Vural, 2-1 kazandıkları Fenerbahçe maçında göz doldurdu.
Süper Lig’in 41. haftasında Ülker Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Ali Şaşal, özellikle takımı 1-0 öndeyken yaptığı kurtarışlarla takımına destek oldu.
Maçta 7 kurtarış yapan 30 yaşındaki eldiven, bu sezon en fazla kurtarış yaptığı Süper Lig maçını Fenerbahçe’ye karşı oynadı.
- Ali Şaşal Vural bu sezon 19 Süper Lig ve 2 Türkiye Kupası maçı olmak üzere toplam 21 müsabakada görev aldı. Tecrübeli file bekçisi bu sezon ligde 19 gol yerken, 5 müsabakada da kalesini gole kapadı.