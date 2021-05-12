Ali Şaşal Fenerbahçe karşısında devleşti

Ekonomi

Yabancıya dört ayda 14 bin konut satıldı

Yabancıya konut satışı yılın ilk dört ayında yüzde 19 artış kaydetti. Satışlar, ilk 4 ayda yüzde 19 yükselişle 13 bin 964 adede ulaşırken en çok konutu ise 2 bin 156 adetle İranlılar aldı.