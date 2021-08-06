Spor Ali Sofuoğlu Tokyo 2020de tarih yazdı
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Ali Sofuoğlu Tokyo 2020'de tarih yazdı

Ülkemizi karate katada temsil eden Ali Sofuoğlu, Güney Kore'den Hee-jun Park'ı yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ali Sofuoğlu Tokyo 2020de tarih yazdı
Ali Sofuoğlu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14'üncü gününde karatede erkekler katada milli sporcu Ali Sofuoğlu, bronz madalya kazandı

Nippon Budokan'da gerçekleşem bronz madalya mücadelesinde Ali, Güney Kore'den Heejun Park'la karşılaştı. Ali, hakemlerden 27.26 puan alarak bronz madalyanın sahibi oldu. park ise 26.14 puanda kaldı ve olimpiyatı 5. tamamladı.

  • Ali'nin bu madalyası aynı zamanda Türkiye'nin olimpiyat tarihindeki 100. madalyası oldu.

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