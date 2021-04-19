Ali Tandoğan Denizlispor'a geri döndü

Ali Tandoğan son olarak Tuzlaspor'u çalıştırmıştı.

Yeşil-siyahlı ekip, Hakan Kutlu’nun istifasının ardından Ali Tandoğan ile el sıkıştı.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Ali Tandoğan ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır” denildi.

Ali Tandoğan daha önce de Denizlispor'da teknik direktörlük yapmıştı. 43 yaşındaki çalıştırıcı, 2016-2017 sezonunda 1. Lig'de 'Horozlar'ın başında çıktığı 20 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşamıştı.

🤝 Hoş Geldin Ali Tandoğan!



Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Ali Tandoğan ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır.#YukatelDenizlispor pic.twitter.com/scSK6jlz6P — Denizlispor Kulübü (@Denizlispor) April 19, 2021

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