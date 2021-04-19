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Spor Ali Tandoğan Denizlispora geri döndü
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Ali Tandoğan Denizlispor'a geri döndü

Süper Lig'de son sırada yer alan Denizlispor, teknik direktörlük görevi için Ali Tandoğan ile anlaştıklarını açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Ali Tandoğan Denizlispora geri döndü
Ali Tandoğan son olarak Tuzlaspor'u çalıştırmıştı.

Yeşil-siyahlı ekip, Hakan Kutlu’nun istifasının ardından Ali Tandoğan ile el sıkıştı.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Ali Tandoğan ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır” denildi.

Ali Tandoğan daha önce de Denizlispor'da teknik direktörlük yapmıştı. 43 yaşındaki çalıştırıcı, 2016-2017 sezonunda 1. Lig'de 'Horozlar'ın başında çıktığı 20 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşamıştı.

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