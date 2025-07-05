Aliağa Petkimspor David Efianayi'yi renklerine bağladı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Mersin Spor ile Anadolu Efes, Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Mersin Spor'dan David Efianayi (sağda) rakibiyle mücadele etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, 29 yaşındaki ABD'li oyuncu David Efianayi'yi transfer etti.
Aliağa Petkimspor, 29 yaşındaki ABD'li oyuncu David Efianayi'yi kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonunda takımımızda sezonun MVP'si seçilen David Efianayi, birlikte hedefe yolculuğumuzda yeniden aramızda. Ailemize tekrar hoş geldin David Efianayi." denildi.
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