Alkışlar şampiyon takıma

Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor'un Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Altay'ı ağırladığı maçta centilmenlik rüzgarları esti.
Konuk takımın futbolcuları çıkış tünelinin iki yanına dizilerek şampiyonluğunu ilan eden bordo-mavili oyuncuları alkışladı.
Küme düşen İzmir ekibinin bu jesti Trabzonspor tribünlerinden büyük övgü aldı.
İşte o anlar:
👏 Altaylı futbolcular, Trabzonsporlu futbolcuları alkışlarla karşıladı! #TSvALT pic.twitter.com/A1HjItZPR7
👏 Altaylı futbolcular, Trabzonsporlu futbolcuları alkışlarla karşıladı! #TSvALT pic.twitter.com/A1HjItZPR7— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) May 15, 2022