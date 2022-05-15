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Alkışlar şampiyon takıma

Süper Lig'de küme düşmesi kesinleşen Altay, şampiyon Trabzonspor takımını Olimpiyat Stadyumu'nda alkışlarla karşıladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Alkışlar şampiyon takıma
Bordo-mavili taraftarlar maça büyük ilgi gösterdi.

Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor'un Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Altay'ı ağırladığı maçta centilmenlik rüzgarları esti.

Konuk takımın futbolcuları çıkış tünelinin iki yanına dizilerek şampiyonluğunu ilan eden bordo-mavili oyuncuları alkışladı.

Küme düşen İzmir ekibinin bu jesti Trabzonspor tribünlerinden büyük övgü aldı.

İşte o anlar:

Trabzonspor kupasına kavuştu
SPOR
Trabzonspor kupasına kavuştu
Olimpiyatta ikinci perde

Olimpiyat'ta ikinci perde

​Trabzonspor Olimpiyat Stadyumu'nda Altay'ı ağırlıyor.
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