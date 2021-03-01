Spor Allahyar Ukraynada gündem oldu
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Allahyar Ukrayna'da gündem oldu

Fenerbahçe'den Zorya'ya kiralanan Allahyar Sayyadmanesh, Shakhtar Donetsk karşısında yaptığı asistle adından söz ettirmeyi başardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Allahyar'ın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 600 bin euro.
Allahyar'ın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 600 bin euro.

Ukrayna Premier Lig'de Shakhtar Donetsk'in sahasında Zorya'yı ağırladığı maça konuk ekibin İranlı futbolcusu Allahyar Sayyadmanesh damga vurdu.

Golsüz eşitlikle süren mücadelenin 90+4. dakikasında kendi yarı sahasından yaptığı deparla rakiplerini tek tek geçen 19 yaşındaki futbolcu, Ivanisenya'ya attırdığı golle takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Sezon başında Fenerbahçe'den kiralanan Allahyar, performansıyla maçın adamı seçildi.

İşte Allahyar'ın maça damga vuran o asisti;

Fenerbahçe'den kiralık giden Allahyar Sayyadmanesh Ukrayna'da ayın oyuncusu seçildi
SPOR
Fenerbahçe'den kiralık giden Allahyar Sayyadmanesh Ukrayna'da ayın oyuncusu seçildi
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