Allahyar Ukrayna'da gündem oldu

Ukrayna Premier Lig'de Shakhtar Donetsk'in sahasında Zorya'yı ağırladığı maça konuk ekibin İranlı futbolcusu Allahyar Sayyadmanesh damga vurdu.
Golsüz eşitlikle süren mücadelenin 90+4. dakikasında kendi yarı sahasından yaptığı deparla rakiplerini tek tek geçen 19 yaşındaki futbolcu, Ivanisenya'ya attırdığı golle takımına galibiyeti getiren isim oldu.
Sezon başında Fenerbahçe'den kiralanan Allahyar, performansıyla maçın adamı seçildi.
İşte Allahyar'ın maça damga vuran o asisti;
Fenerbahçe'den Zorya'ya kiralanan Allahyar'ın Shakhtar karşısında yaptığı asist.pic.twitter.com/PvmYGDDCVL
Fenerbahçe'den Zorya'ya kiralanan Allahyar'ın Shakhtar karşısında yaptığı asist.pic.twitter.com/PvmYGDDCVL— TurkSpor TV (@TurkSporTV) February 28, 2021