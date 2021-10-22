Allahyar'dan Konferans Ligi'ni sallayan gol

UEFA Avrupa Konferans Ligi C Grubu üçüncü maçında Ukrayna ekibi Zorya, deplasmanda Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya ile karşılaştı. Mücadele konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Zorya'ya galibiyeti getiren golü Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla kiralanan İranlı futbolcu Allahyar Sayyadmanesh kaydetti.Zorya bu galibiyetle grubundaki ilk puanlarını aldı. CSKA Sofya ise 1 puanda kaldı.
Allahyar Sayyadmanesh. pic.twitter.com/MGOnEvRFj7
Allahyar Sayyadmanesh. pic.twitter.com/MGOnEvRFj7— Behrad Talebi (@BehradTalebi) October 21, 2021