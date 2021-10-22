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Allahyar'dan Konferans Ligi'ni sallayan gol

Fenerbahçe'den Zorya'ya kiralanan Allahyar Sayyadmanesh, CSKA Sofya ağlarına attığı şık golle takımını Konferans Ligi'nde galibiyete taşıdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Allahyardan Konferans Ligini sallayan gol
Zor açıdan güzel bir gole imza attı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi C Grubu üçüncü maçında Ukrayna ekibi Zorya, deplasmanda Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya ile karşılaştı. Mücadele konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Zorya'ya galibiyeti getiren golü Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla kiralanan İranlı futbolcu Allahyar Sayyadmanesh kaydetti.

Zorya bu galibiyetle grubundaki ilk puanlarını aldı. CSKA Sofya ise 1 puanda kaldı.

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