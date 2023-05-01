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Spor

Almanya'da hakem skandalı: Özür diledi

Bundesliga'da Borussia Dortmund'un deplasmanda Bochum ile 1-1 berabere kaldığı maçta hakem Sascha Stegemann, Dortmund'un penaltısını vermediği için maç sonunda özür diledi.

18:53 . 1/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Borussia Dortmund, Bundes Liga'da lider Bayern Münih'in 1 puan gerisinde

Borussia Dortmund, Bundes Liga'da lider Bayern Münih'in 1 puan gerisinde

Bundesliga'nın 30. haftasına lider giren Borussia Dortmund deplasmanda düşme hattında bulunan Bochum ile 1-1 berabere kaldı. Maçın orta hakemliğini yapan Sascha Stegemann, karşılaşmada Dortmund'un penaltısını vermedi. Alman hakem maçtan birkaç gün sonra sarı siyahlı kulüpten özür diledi.

''Ailem ve ben maalesef tehdit edildik''

Bild'e konuşan Sascha Stegemann, "Cuma gecesi yaşananları anlayabiliyorum. Maalesef dün hoş olmayan şeyler yaşandı. Ailem ve ben maalesef tehdit edildik. Bu yüzden korumaya ihtiyacımız olduğunu hissettim ve suç duyurusunda bulundum. Şu an polis koruması var yanımızda." dedi.

''VAR hakemi de benim kadar kötü''

Maçta Borussia Dortmund'un penaltı vermeyen hakem karşılaşma sonrasında pozisyonu tekrar izlediğini söyledi. Stegemann pozisyon için, "Tekrar izledim ve daha iyi gördüm, net penaltı. VAR'ın müdahalesi doğru karar olurdu. Video Yardımcı Hakemin de benim kadar kötü olduğu söylenebilir" ifadelerini kullandı.




#Borussia Dortmund
#Almanya Bundesliga
#Bochum
29 dakika önce
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