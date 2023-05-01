Almanya'da hakem skandalı: Özür diledi

Bild'e konuşan Sascha Stegemann, "Cuma gecesi yaşananları anlayabiliyorum. Maalesef dün hoş olmayan şeyler yaşandı. Ailem ve ben maalesef tehdit edildik. Bu yüzden korumaya ihtiyacımız olduğunu hissettim ve suç duyurusunda bulundum. Şu an polis koruması var yanımızda." dedi.