Almanya’da Türklerle gelen tarihi şampiyonluk

Almanya’nın köklü kulüplerinden SV Südwest, bu sezon bölgesel amatör ligde tarihi bir şampiyonluğa imza attı. Kulüp, geçen yıl yönetimini devralan Türkler sayesinde sadece sportif değil, aynı zamanda kurumsal olarak da yeniden ayağa kalktı. 32 maçta 28 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 86 puan toplayan ekip, rekor kırarak şampiyonluk kupasını kaldırdı.
Almanya’nın köklü kulüplerinden SV Südwest, bu sezon bölgesel amatör ligde büyük bir başarıya imza attı.
100 YILI AŞKIN TARİHE TÜRK DOKUNUŞU
1882 yılında Almanya'nın Ludwigshafen şehrinde kurulan SV Südwest, uzun yıllar bölgesel liglerde etkili performanslar sergilemiş; hatta bir dönem Almanya 2. Ligi’ne kadar yükselmişti. Ancak son yıllarda yaşadığı yönetimsel krizler ve finansal zorluklar kulübü iflasın eşiğine getirmişti. 2024-2025 sezonuyla birlikte Türk yöneticilerin devraldığı kulüp, kısa sürede yeniden yapılandırılarak hem saha içinde hem dışında örnek bir başarı hikayesine imza attı.
PROFESYONEL YÖNETİM,SİSTEMLİ YAPI
Gökalp, kulübün sadece Türkler için değil, şehrin tüm halkı için ortak bir değer haline geldiğini belirterek, kulübe olan ilginin katlanarak arttığını söyledi. Üye sayısı 15 kat artarken, altyapı takımlarında da ciddi bir gelişim yaşandığını ifade etti.