Spor Alper Potuk "İlk 10 hafta kolay değildi"
FUTBOL FUTBOL

Alper Potuk: "İlk 10 hafta kolay değildi"

Çaykur Rizespor’un tecrübeli futbolcusu Alper Potuk, Erzurumspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. İlk 10 haftanın kolay geçmediğini belirten Potuk, "Biz herkesten daha çok kazanmayı istiyoruz. O yüzden sahada elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Alper Potuk: İlk 10 hafta kolay değildi
Alper Potuk

Çaykur Rizespor, 1. Lig’in 12. haftasında karşılaşacağı Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan başarılı futbolcu Alper Potuk, "İlk 10 haftalık fikstür kolay bir fikstür değildi. Üst üste deplasmanlarımızla direk olarak rakiplerimizle oynadık. Ben kötü geçtiğini düşünmüyorum. Gümbür gümbür oynadığımız söylenemez ama oynadığımız bütün maçlarda kazanabileceğimiz oyun oynadık. Sadece kazanamadık. Bazen VAR’a takıldık, bazen hakem hatalarına, bazen kendi hatalarımıza takıldık. Bir türlü kazanamadık ama ben çok kötü geçtiğini düşünmüyorum. Zorlu süreci atlattığımızı düşünüyorum. Bundan sonraki maçlarda seri galibiyetler geleceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Önümüzdeki 4 maç dörtte dört yapabiliriz"

Erzurumspor maçında kazanacaklarını söyleyen Potuk, "Biz herkesten daha çok kazanmayı istiyoruz. O yüzden sahada elimizden geleni yapıyoruz. Bazen istediğimiz gibi olmuyor. Erzurumspor iyi bir takım ama biz kendi sahamızda kazanacağımızı düşünüyorum. Hatta Erzurumspor maçı değil, önümüzdeki dört maç dörtte dört yapabiliriz. İnşallah her şey istediğimiz gibi gider" ifadelerini kullandı.

  • "İç sahamızda az puan toplamanın bir bahanesi olamaz"
  • Antrenman ve stat zeminin kötü olduğunu ifade eden Potuk, "Geldiğimizde antrenman sahamız ve stat zemini çok kötüydü. Ne istediğimiz antrenmanları yapabildik ne de sahamızda oynadığımız maçlar istediğimiz gibi olmadı. Bu hafta yeni sahaya girdik. Tabi bu bir bahane değil. İç sahamızda az puan toplamanın bir bahanesi olamaz" dedi.
30 milyon euro

30 milyon euro

​Dünya devi, Enes Ünal için harekete geçti
Polonyaya götürülmedi

Polonya'ya götürülmedi

​Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçı kamp kadrosu belli oldu
3 defa ameliyat oldum

'3 defa ameliyat oldum'

​Manuel Neuer cilt kanseri olduğunu açıkladı.
TFF'ye başvuru yapıldı

TFF'ye başvuru yapıldı

​Galatasaray, Alanyaspor maçının tekrarlanmasını istiyor
Hücum edecek

Hücum edecek

UEFA'nın Gomez'e 3 maç ceza vermesi planları değiştirtti.
İkili oynayacaklar

İkili oynayacaklar

​Beşiktaş Weghorst ve Cenk Tosun ile devam edecek
Her ay bir turnuva

Her ay bir turnuva

​Uluslararası Can Bartu Turnuvası'na dünyaca ünlü kulüpler katılacak
Anlaşmaya vardığı<br>iddia edildi

Anlaşmaya vardığı
iddia edildi

Hull City'de yeni teknik direktörün Liam Rosenior olacağı söyleniyor.
Şampiyonlar Ligi'ne<br>yakışır gece

Şampiyonlar Ligi'ne
yakışır gece

​Devler arenasında son 16'ya kalan 14 takım belli oldu.
Dev takım Avrupa'da yok

Dev takım Avrupa'da yok

​Son maçların ardından Avrupa kupalarından elendiler.
Sergen Yalçın'dan <br>'Aboubakar' itiraf

Sergen Yalçın'dan
'Aboubakar' itiraf

​Şampiyon oldukları sezonla ilgili soruya cevap verdi.
Şampiyonluk adayını açıkladı

Şampiyonluk adayını açıkladı

​Ertuğrul Sağlam katıldığı konferansta açıklamalarda bulundu.
Derbide sahada olacak

Derbide sahada olacak

​Abdülkerim Bardakcı'nın cezası indirildi

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.