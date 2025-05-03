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Alperen Şengün double-double yaptı! Houston Rockets seriyi eşitledi

Alperen Şengün double-double yaptı! Houston Rockets seriyi eşitledi

09:333/05/2025, Cumartesi
IHA
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Alperen Şengün 21 sayı ve 14 ribaundla oynadı.
Alperen Şengün 21 sayı ve 14 ribaundla oynadı.

Houston Rockets, NBA play-off 1. tur 6. maçında deplasmanda Golden State Warriors’ı 115-107’lik skorla mağlup ederek seriyi 3-3’e getirdi. Houston’da Alperen Şengün 21 sayı, 14 ribaund, 6 asist ve 3 top çalmayla oynadı.

NBA’de play-off heyecanı tek karşılaşma ile devam etti. Batı Konferansı’nda milli basketbolcu Alperen Şengün’ün formasını giydiği Houston Rockets, deplasmanda karşılaştığı Golden State Warriors’ı 115-107’lik skorla yendi ve seriyi 3-3’e getirdi. Houston’da Alperen Şengün 37 dakika kaldığı parkede 21 sayı, 14 ribaund, 6 asist ve 3 top çalmayla oynarken, Fred VanVleet 29 sayı, Amen Thompson da 14 sayıyla katkı verdi. Warriors’ta ise Stephen Curry 29 sayı, Jimmy Butler 27 sayı ve Moses Moody da 13 sayıyla maçı tamamladı.


Serinin son maçında Houston Rockets, 5 Mayıs Pazartesi TSİ 03.30’da Golden State Warriors’ı konuk edecek. Müsabakayı kazanan takım play-off 2. turunda Minnesota Timberwolves’ın rakibi olacak.


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