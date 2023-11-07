Alperen Şengün rekor kırdı

NBA'de normal sezona 12 maçla devam edildi. Rockets, Kings'i 25 sayı farkla mağlup etti.

Alperen Şengün, Sacramento Kings karşısında 17 sayı, 12 asist, 8 ribaunt ve 1 top çalmayla oynadı.

Rockets'ta Jalen Green, 23 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven'in takımları mağlup oldu

Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven'in takımları mağlup oldu

Indiana Pacers'ın San Antonio Spurs'u 152-111 mağlup ettiği maçta Spurs forması giyen Türk basketbolcu Cedi Osman, 6 sayı kaydetti.

Utah Jazz'ın Chicago Bulls'a 130-113 yenildiği maçta ise Jazz forması giyen milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, 2 sayı ve 1 blokla mücadele etti.