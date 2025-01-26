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Alperen Şengün'den 26 sayı

Alperen Şengün'den 26 sayı

11:5226/01/2025, Pazar
AA
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Alperen Şengün bu sezon performansıyla NBA'e damga vurmaya devam ediyor.
Alperen Şengün bu sezon performansıyla NBA'e damga vurmaya devam ediyor.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 26 sayı attığı maçta Cleveland Cavaliers'ı 135-131 yendi.

NBA'de 14 maç yapıldı. Cavaliers'a konuk olan Rockets'ta yaklaşık 33 dakika süre alan Alperen Şengün, 26 sayı, 8 ribaunt, 3 asistle galibiyette önemli rol oynadı.


Sezonun 30. galibiyetini alan Batı Konferansı ikincisi Rockets'ta Jalen Green 26 sayı, 4 asist üretirken Amen Thompson 23 sayı, 14 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yaptı.


Darius Garland'ın 39 ve Donovan Mitchell'ın 33 sayısı ise Doğu Konferansı'nda 36 galibiyet, 9 mağlubiyetle lider durumdaki Cavaliers'ın üst üste üçüncü yenilgisini önleyemedi.



Adem Bona'dan 4 sayı, 7 ribaunt

Milli basketbolcu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda Chicago Bulls'u 109-97 mağlup etti.


76ers'ta Tyrese Maxey'nin 31 sayı, 9 asist ve Kelly Oubre Jr'ın 22 sayı, 12 ribauntluk performansları, sezonun 17. galibiyetine katkı sağladı. Adem Bona ise yaklaşık 19 dakika sahada kaldığı mücadeleyi 4 sayı, 7 ribaunt, 1 asist ve 1 blokla tamamladı.


Bu sezon 27. yenilgisini yaşayan Bulls'ta Zach LaVine 25 ve Nikola Vucevic 22 sayı attı.




Sonuçlar

San Antonio Spurs-Indiana Pacers: 98-136

Minnesota Timberwolves-Denver Nuggets: 133-104

Dallas Mavericks-Boston Celtics: 107-122

Brooklyn Nets-Miami Heat: 97-106

Orlando Magic-Detroit Pistons: 121-113

Charlotte Hornets-New Orleans Pelicans: 123-92

New York Knicks-Sacramento Kings: 143-120

Cleveland Cavaliers-Houston Rockets: 131-135

Atlanta Hawks-Toronto Raptors: 94-117

Memphis Grizzlies-Utah Jazz: 125-103

Chicago Bulls-Philadelphia 76ers: 97-109

Golden State Warriors-Los Angeles Lakers: 108-118

Phoenix Suns-Washington Wizards: 119-109

Los Angeles Clippers-Milwaukee Bucks: 127-117



#NBA
#Alperen Şengün
#Houston Rockets
#Cleveland Cavaliers

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