Alperen Şengün'den bir 'double-double' daha

NBA’de normal sezon heyecanı 6 karşılaşma ile devam etti. Minnesota Timberwolves, Target Center’da karşı karşıya geldiği Houston Rockets’ı 127-114’lük skorla mağlup etti ve 29. galibiyetini elde etti.





Minnesota’da Anthony Edwards 41 sayı, 7 ribaunt ile ön plana çıkarken, Mike Conley 16 sayı ve Naz Reid de 15 sayıyla katkı verdi. Ligde üst üste 5, toplamda 19. yenilgisini alan Houston’da ise milli basketbolcu Alperen Şengün 32 dakika süre aldığı maçta 16 sayı, 10 ribaunt, 7 asist ve 2 top çalmayla oynarken, Jalen Green de 28 sayıyla mücadele etti.









LeBron James 42 sayı attı, Lakers evinde kazandı





Los Angeles Lakers, konuk ettiği Golden State Warriors’ı 120-112’lik skorla yendi. Bu sezonki 30. galibiyetini elde eden Lakers’ta LeBron James 42 sayı, 17 ribaunt ve Austin Reaves de 23 sayıyla oynadı. Ligdeki 26. mağlubiyetini alan Warriors’ta ise Stephen Curry 37 sayı, 7 ribaunt, Buddy Hield 15 sayı ve Moses Moody de 14 sayıyla maçı tamamladı.





Another piece of history for the King 👑 pic.twitter.com/lVbvA9uieq — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 7, 2025









NBA’de günün toplu sonuçları şöyle:





Boston Celtics: 120 - Dallas Mavericks: 127

Minnesota Timberwolves: 127 - Houston Rockets: 114

Denver Nuggets: 112 - Orlando Magic: 90

Los Angeles Lakers: 120 - Golden State Warriors: 112

Portland Trail Blazers: 108 - Sacramento Kings: 102

Los Angeles Clippers: 112 - Indiana Pacers: 119











