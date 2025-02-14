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Alperen Şengün'den bir double-double daha!

Alperen Şengün'den bir double-double daha!

10:3014/02/2025, Cuma
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Alperen Şengün, NBA All-Star'da mücadele edecek.
Alperen Şengün, NBA All-Star'da mücadele edecek.

NBA'de Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Golden State Warriors'a 105-98 mağlup oldu. Milli basketbolcu, karşılaşmada 10 sayı, 13 ribaunt, 4 asist, 1 top çalmayla oynadı.

NBA'de 5 maç yapıldı. Batı Konferansı'nda dördüncü sırada bulunan Rockets, konuk ettiği Warriors'a 7 sayı farkla yenildi. All-Star öncesindeki son maça çıkan milli basketbolcu, karşılaşmada 10 sayı, 13 ribaunt, 4 asist, 1 top çalmayla oynadı. Rockets'ta Aaron Holiday ise 25 sayı kaydetti. Warriors'ta Stephen Curry, 27 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu ve takımını galibiyete taşıdı. All-Star'a seçilen 22 yaşındaki milli basketbolcu Alperen Şengün, Chuck Takımı'nda Nikola Jokic, Shai Gilgeous-Alexander, Victor Wembanyama, Pascal Siakam, Karl-Anthony Towns ve Donovan Mitchell ile aynı ekipte parkeye çıkacak. 2025 NBA All-Star organizasyonu, 16 Şubat'ta San Francisco'daki Chase Center'da yapılacak.


Thunder'ın galibiyet serisi sona erdi


Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, deplasmanda Minnesota Timberwolves'a 116-101 yenilerek yedi maçlık galibiyet serisinin ardından mağlup oldu. Timberwolves'ta Naz Reid 27, Anthony Edwards ise 23 sayıyla takımını galibiyete taşıdı. Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 24, Jalen Williams ise 20 sayı kaydetti.


CJ McCollum'dan 43 sayı


New Orleans Pelicans, konuk ettiği Sacramento Kings'i uzatmanın ardından 140-133 mağlup etti. Pelicans'ta CJ McCollum, 43 sayı atarak maçın en skorer oyuncusu oldu. Kings'te Zach LaVine, 32 sayı kaydetti.


Sonuçlar


Houston Rockets-Golden State Warriors: 98-105

New Orleans Pelicans-Sacramento Kings: 140-133 (Uzatmada)

Dallas Mavericks-Miami Heat: 118-113

Minnesota Timberwolves-Oklahoma City Thunder: 116-101

Utah Jazz-Los Angeles Clippers: 116-120 (Uzatmada)

#Alperen Şengün
#NBA
#Basketbol

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