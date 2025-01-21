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Alperen Şengün'ün 11 sayısı yetmedi

Alperen Şengün'ün 11 sayısı yetmedi

11:1621/01/2025, Salı
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Alperen Şengün'ün bu sezonki performansıyla All-Star'a seçilmesi bekleniyor.
Alperen Şengün'ün bu sezonki performansıyla All-Star'a seçilmesi bekleniyor.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, Detroit Pistons'a 107-96 mağlup oldu. Milli basketbolcu Alperen Şengün, mücadeleyi 11 sayı, 8 ribaunt ve 5 asistle tamamladı.

NBA'de 8 maç yapıldı. Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 11 sayı, 8 ribaunt ve 5 asist kaydettiği maçta Detroit Pistons'a 107-96 mağlup oldu.


Pistons'ta Cade Cunningham attığı 32 sayı ile takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.


Rockets'ta Fred VanVleet 20 sayı, Jalen Green ise 19 sayı attı.




Pelicans'tan üst üste 4. galibiyet

Pelicans konuk ettiği Jazz'ı 4 sayı farkla yenerek üst üste dördüncü galibiyetini elde etti.


Pelicans'ta CJ McCollum, 45 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu ve takımını galibiyete taşıdı.


Jazz'da Keyonte George 23 sayı, Isaiah Collier ise 20 sayı kaydetti.



Sonuçlar

Golden State Warriors-Boston Celtics: 85-125

New Orleans Pelicans-Utah Jazz: 123-119 (uzatmalarda)

Los Angeles Clippers-Chicago Bulls: 99-112

Cleveland Cavaliers-Phoenix Suns: 118-92

New York Knicks-Atlanta Hawks: 119-110

Memphis Grizzlies-Minnesota Timberwolves: 108-106

Houston Rockets-Detroit Pistons: 96-107

Charlotte Hornets-Dallas Mavericks: 110-105






#NBA
#Alperen Şengün
#Houston Rockets
#Detroit Pistons

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