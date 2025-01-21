Alperen Şengün'ün 11 sayısı yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, Detroit Pistons'a 107-96 mağlup oldu. Milli basketbolcu Alperen Şengün, mücadeleyi 11 sayı, 8 ribaunt ve 5 asistle tamamladı.
NBA'de 8 maç yapıldı. Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 11 sayı, 8 ribaunt ve 5 asist kaydettiği maçta Detroit Pistons'a 107-96 mağlup oldu.
Pistons'ta Cade Cunningham attığı 32 sayı ile takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.
Rockets'ta Fred VanVleet 20 sayı, Jalen Green ise 19 sayı attı.
Pelicans konuk ettiği Jazz'ı 4 sayı farkla yenerek üst üste dördüncü galibiyetini elde etti.
Pelicans'ta CJ McCollum, 45 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu ve takımını galibiyete taşıdı.
Jazz'da Keyonte George 23 sayı, Isaiah Collier ise 20 sayı kaydetti.
Golden State Warriors-Boston Celtics: 85-125
New Orleans Pelicans-Utah Jazz: 123-119 (uzatmalarda)
Los Angeles Clippers-Chicago Bulls: 99-112
Cleveland Cavaliers-Phoenix Suns: 118-92
New York Knicks-Atlanta Hawks: 119-110
Memphis Grizzlies-Minnesota Timberwolves: 108-106
Houston Rockets-Detroit Pistons: 96-107
Charlotte Hornets-Dallas Mavericks: 110-105