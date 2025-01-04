Alperen Şengün'ün performansı yetmedi

Üst üste 3 olmak üzere 26. galibiyetini alan Doğu Konferansı ikincisi Celtics'te ise Derrick White 23, Jayson Tatum ve Payton Pritchard 20'şer sayı kaydetti.

LeBron James, Los Angeles Lakers'ın Atlanta Hawks'ı 119-102 yendiği karşılaşmada 30 sayı atarak Michael Jordan'a ait bir rekoru daha kırdı.

James, kariyerinde 563. kez bir maçta en az 30 sayı üretmeyi başardı. Böylece yıldız basketbolcu, NBA tarihinde Jordan'ın en fazla maçta (562) 30 sayı ve üstü skor üretme rekorunu ele geçirdi.