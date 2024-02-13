Alperen'den 18 sayı

NBA'e 10 maçla devam edildi. Alperen Şengün'ün 18 sayı, 3 ribaunt, 6 asist, 3 blok ve 1 top çalmayla oynadığı mücadelede Knicks'i mağlup eden Rockets, 4 maç sonra galip geldi.

Art arda 3 olmak üzere 21. yenilgisini yaşayan Knicks'te Jalen Brunson 27, Donte DiVincenzo 23 ve Josh Hart 17 sayı buldu.

Wembanyama, Atlanta Hawks formasıyla Minnesota Timberwolves'a karşı 13 sayı, 19 ribaunt, 10 blokla oynayan Clint Capela'dan yaklaşık 3 yıl sonra blokla "triple-double" yapan ilk isim oldu. Hakeem Olajuwon ise NBA tarihinde 11 kezle bu istatistiğe en fazla ulaşan basketbolcu olmayı başardı.