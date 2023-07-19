Altay Ajax'a doğru

Altay Bayındır'ın sözleşmesinde serbest kalma maddesinin 6.5 milyon Euro olduğu öğrenildi. Ajax'ın da bu bedeli ödemeye hazır olduğu belirtildi. Milli file bekçisi de Ajax'ın teklifine olumlu bakıyor, iki kulüp arasında yapılan görüşmeler olumlu ilerliyor.