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Spor

Altay Ajax'a doğru

Fenerbahçe'de milli kaleci Altay Bayındır, Ajax yolunda. Hollanda ekibi milli kaleciyi transfer etmek için sarı-lacivertli kulübe resmi teklifine sundu. Ajax başarılı kalecinin temsilcisiyle de görüşmelerini sürdürüyor.

09:27 . 19/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Altay Bayındır

Altay Bayındır

Altay Bayındır'ın sözleşmesinde serbest kalma maddesinin 6.5 milyon Euro olduğu öğrenildi. Ajax'ın da bu bedeli ödemeye hazır olduğu belirtildi. Milli file bekçisi de Ajax'ın teklifine olumlu bakıyor, iki kulüp arasında yapılan görüşmeler olumlu ilerliyor.


Manu'da istiyor

Kaleci Dominik Livakovic'i Fenerbahçe'ye kaptıran İspanya La Liga ekibi Villarreal de Hırvat file bekçisinin transferini gerçekleşti remeyince Altay Bayındır'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.


Villarreal'in milli kalecinin temsilcisiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Altay Bayındır'ı Ajax ve Villarreal'in yanı sıra İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United transfer etmek istiyor.


Manchester United'ın ikinci kaleci olarak Altay'ı transfer etmek istediği, başarılı kalecinin Ajax'ın teklifine daha sıcak baktığı belirtildi.




#Fenerbahçe
#Altay Bayındır
#Ajax
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