Spor Altay başkanını bulamıyor
FUTBOL FUTBOL

Altay başkanını bulamıyor

Ligden düşmesi kesinleşen Altay'da yeni başkan arayışı sürüyor. Özgür Ekmekçioğlu'nun 6 yıllık görevini bırakmasının ardından 28 Nisan tarihinde yapılan olaylı kongre tamamlanamadı. Kongrenin tamamlanması için yeni bir tarih belirlemeye hazırlanan siyah-beyazlı camia dün önemli bir zirve gerçekleştirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Altay başkanını bulamıyor
Altay ligde geride kalan 36 haftada 34 puan topladı

Süper Lig'e veda edip yönetimsiz kalan Altay, yeni başkanını belirlemekte sıkıntı yaşıyor. Siyah-beyazlılarda Özgür Ekmekçioğlu'nun 6 yıllık başkanlık görevini bıraktığı ve başkan adayının çıkmadığı 28 Nisan'daki olaylı kongre iftar saatinin yaklaşması nedeniyle tamamlanamadı.

Yönetim yetkisinin kongre divanına geçtiği İzmir temsilcisinde bu süreçte yönetime talip olan birileri çıkmadı. Toplam borcun 371 milyon TL olarak açıklandığı Altay'da istifa eden Özgür Ekmekçioğlu, görevde olmadığı süreçte acil ödemeler için kulübe 8 milyon TL daha aktardı. Kongrenin tamamlanması için yeni bir tarih belirlemeye hazırlanan siyah-beyazlı camia dün önemli bir zirve gerçekleştirdi.

Zorlu ikna edilemedi

Kulübün önemli isimlerinden Mahmut Özgener'in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya yüksek divan kurulu üyelerinin yanı sıra eski başkanlardan Ahmet Taşpınar ve Özgür Ekmekçioğlu da katıldı. Kongre öncesi başkan adaylığı için hazırlık yapıp son anda adaylıktan vazgeçen İbrahim Akman ise toplantıda yer almadı. Zirvede eski başkanlardan Nafiz Zorlu önderliğinde güçlü bir yönetim oluşturulmasına karar verildi. Bu çağrı üzerine Nafiz Zorlu, "Güveninize teşekkür ederim. Bu modelin yararlı olmayacağını düşünüyorum. Genç, vizyonlu ve planını uygulayacak bir yönetime her türlü desteği veririz" açıklaması yaptı.


Uçakta büyük panik

Uçakta büyük panik

Yolcuların telefonuna gelen fotoğraf alarma geçirdi.
Konut alan ne kadar ödeyecek?

Konut alan
ne kadar ödeyecek?

​İşte kalem kalem taksit tablosu...
Stokçuluk yapanlara tutuklama geliyor

​Motorcu çiftin feci ölümü: Bir metre daha uzun olsaydı...

İkinci elektrikli model ortaya çıktı.

​Bakan Bilgin'den '3600 ek gösterge' açıklaması.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar.

​Buradan geçmek büyük cesaret ister.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.