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Spor

Altay Bayındır Devler Ligi kadrosunda

Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ile aynı grupta yer alan Manchester United’da milli kaleci Altay Bayındır’ın ismi UEFA kadrosunda yer aldı.

17:49 . 5/09/2023 Salı
IHA
Altay Bayındır, Manchester United'ın ikinci kalecisi konumunda.

Altay Bayındır, Manchester United'ın ikinci kalecisi konumunda.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Galatasaray, Bayern Münih ve Kopenhag ile mücadele edecek olan Manchester United, 25 kişilik listeyi UEFA’ya bildirdi.


Yeni transferlerden milli kaleci Altay Bayındır da kadroda kendisine yer buldu.


Kırmızıların Şampiyonlar Ligi kadrosunda şu isimler yer aldı:


Sofyan Amrabat, Altay Bayındır, Casemiro, Diogo Dalot, Antony, Christian Eriksen, Bruno Fernandes, Rasmus Hojlund, Victor Lindelof, Tyrell Malacia, Anthony Martial, Lisandro Martinez, Andre Onana, Facundo Pellistri, Sergio Reguilon, Raphael Varane, Jonny Evans, Tom Heaton, Scott McTominay, Marcus Rashford, Luke Shaw, Harry Maguire, Mason Mount, Jadon Sancho, Aaron Wan-Bissaka.






#Manchester United
#Altay Bayındır
#Şampiyonlar Ligi
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