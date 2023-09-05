Altay Bayındır Devler Ligi kadrosunda

Altay Bayındır, Manchester United'ın ikinci kalecisi konumunda.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Galatasaray, Bayern Münih ve Kopenhag ile mücadele edecek olan Manchester United, 25 kişilik listeyi UEFA’ya bildirdi.
Yeni transferlerden milli kaleci Altay Bayındır da kadroda kendisine yer buldu.
Kırmızıların Şampiyonlar Ligi kadrosunda şu isimler yer aldı:
Sofyan Amrabat, Altay Bayındır, Casemiro, Diogo Dalot, Antony, Christian Eriksen, Bruno Fernandes, Rasmus Hojlund, Victor Lindelof, Tyrell Malacia, Anthony Martial, Lisandro Martinez, Andre Onana, Facundo Pellistri, Sergio Reguilon, Raphael Varane, Jonny Evans, Tom Heaton, Scott McTominay, Marcus Rashford, Luke Shaw, Harry Maguire, Mason Mount, Jadon Sancho, Aaron Wan-Bissaka.