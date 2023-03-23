Altay Bayındır efsanelerin izinde

Fenerbahçe'ye geldiği ilk günden itibaren ilk 11'in değişmez ismi olan kaleci Altay Bayındır performansıyla yeni efsane olma yolunda ilerliyor.





Sarı-lacivertli takımda 4. sezonunu geçiren ve 4 yıllık yeni sözleşme imzalayan milli kaleci, Fenerbahçe'de Engin İpekoğlu, Rüştü Reçber ve Volkan Demirel ile süre gelen yerli kaleci geleneğini devam ettiriyor. Altay, bu isimler gibi sarı-lacivertli takımda efsane olmak istiyor.





Bugüne kadar 138 maçta Fenerbahçe forması giyen Altay, 11 maç daha oynarsa Fenerbahçe'de 6 sezonda 148 kez forma giyen Engin İpekoğlu'nu geçecek ve Fenerbahçe tarihinin en fazla forma giyen 9. kalecisi olacak.





Henüz 4 sezonda 138 kez forma giyen Altay, bu performansla kulüp tarihinin en çok forma giyen kalecisi olabilir.











