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Spor

Altay Bayındır efsanelerin izinde

4 sezondur Fenerbahçe forması giyen ve sözleşmesini 4 yıl daha uzatan kaleci Altay Bayındır, 138 maçta forma giydi. 24 yaşındaki milli file bekçisi, 11 maçta daha oynarsa 6 sezonda 148 maç forma giyen efsanelerden Engin İpekoğlu'nu geçerek en fazla forma giyen 9. kaleci olacak.

10:36 . 23/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Altay Bayındır ve Engin İpekoğlu

Altay Bayındır ve Engin İpekoğlu

Fenerbahçe'ye geldiği ilk günden itibaren ilk 11'in değişmez ismi olan kaleci Altay Bayındır performansıyla yeni efsane olma yolunda ilerliyor.


Sarı-lacivertli takımda 4. sezonunu geçiren ve 4 yıllık yeni sözleşme imzalayan milli kaleci, Fenerbahçe'de Engin İpekoğlu, Rüştü Reçber ve Volkan Demirel ile süre gelen yerli kaleci geleneğini devam ettiriyor. Altay, bu isimler gibi sarı-lacivertli takımda efsane olmak istiyor.


Bugüne kadar 138 maçta Fenerbahçe forması giyen Altay, 11 maç daha oynarsa Fenerbahçe'de 6 sezonda 148 kez forma giyen Engin İpekoğlu'nu geçecek ve Fenerbahçe tarihinin en fazla forma giyen 9. kalecisi olacak.


Henüz 4 sezonda 138 kez forma giyen Altay, bu performansla kulüp tarihinin en çok forma giyen kalecisi olabilir.




#Fenerbahçe
#Altay Bayındır
#Engin İpekoğlu
2 saat önce
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