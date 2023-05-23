Altay Bayındır geri döndü

25 yaşındaki kaleci, bu sezon sarı-lacivertli formayla 26’sı Süper Lig, 2’si Şampiyonlar Ligi Elemeleri, 3’ü Avrupa Ligi Elemeleri, 8’i Avrupa Ligi ve 1’i de Türkiye Kupası olmak üzere toplam 40 karşılaşmada forma giyerken, 14 maçta gole izin vermedi.