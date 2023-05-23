|
Spor

Altay Bayındır geri döndü

Fenerbahçe’de bel fıtığı nedeniyle ameliyat edilen ve bir süredir sahalardan uzak kalan milli kaleci Altay Bayındır, bugün saha çalışmalarına başladı.

15:50 . 23/05/2023 Salı
IHA
Fenerbahçe Kulübü, Altay Bayındır'ın çalışmalarından görüntüler paylaştı.

Fenerbahçe Kulübü, Altay Bayındır'ın çalışmalarından görüntüler paylaştı.

Sarı-lacivertli takımın başarılı file bekçisi Altay Bayındır, geçtiğimiz haftalarda uzun süredir yaşadığı bel fıtığı nedeniyle ameliyat edilmiş ve tedavi sürecine girmişti. Başarılı file bekçisi, geçirdiği ameliyat sonrası bugün tekrar saha çalışmalarına başladı.


25 yaşındaki kaleci, bu sezon sarı-lacivertli formayla 26’sı Süper Lig, 2’si Şampiyonlar Ligi Elemeleri, 3’ü Avrupa Ligi Elemeleri, 8’i Avrupa Ligi ve 1’i de Türkiye Kupası olmak üzere toplam 40 karşılaşmada forma giyerken, 14 maçta gole izin vermedi.





#Fenerbahçe
#Altay Bayındır
#Süper Lig
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ümit Özdağ'ın kararı ne oldu?