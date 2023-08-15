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Spor

Altay Bayındır ile bağlar koptu

Fenerbahçe'de yeni kaleci arayışları ile morali iyice bozulan milli kaleci performans olarak da dibe vurdu. Maribor maçının ardından Gaziantep karşısında da kritik hatalar yapan Altay'la her an yollar ayrılabilir.

09:43 . 15/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Altay Bayındır'ın yerine Livakovic gelecek.

Altay Bayındır'ın yerine Livakovic gelecek.

Fenerbahçe'de yabancı kaleci arayışları milli kaleci Altay Bayındır'ın performansını olumsuz etkilerken, Maribor maçının ardından ligde Gaziantep maçında da kaleye gelen ilk topun gol olması milli kaleci Altay Bayındır ile iplerin kopmasına neden oldu.


Gerçek performansının çok uzağında kalan Altay, basit hatalar yapıyor. Avrupa ekiplerinden de beklenen teklifleri alamayan milli kaleci büyük bir moral bozukluğu yaşıyor.




19 Ağustos bekleniyor

Altay'da yaşanan bu düşüş dikkat çekerken, Fenerbahçe Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'in Hırvat kalecisi Livakovic'i bekliyor.


Deneyimli kalecinin, takımının Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 19 Ağustos'ta oynayacağı AEK maçının ardından İstanbul'a geleceği kaydedildi. Livakovic'in gelmesinin ardından kaleci Altay Bayındır ile yolların ayrılması bekleniyor.





#Fenerbahçe
#Altay Bayındır
#Livakovic
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