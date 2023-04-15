Altay Bayındır kadrodan çıkarıldı

Altay'ın sağlık durumuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Kaptanı Altay Bayındır, belinde yaşadığı rahatsızlık dolayısıyla bu akşam MKE Ankaragücü ile oynayacağımız maçta forma giyemeyecektir. Tedavisine başlanan oyuncumuzun durumu yapılacak tetkikler sonrası kesinlik kazanacaktır" denildi.