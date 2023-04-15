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Spor

Altay Bayındır kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe'de Altay Bayındır, sakatlığı nedeniyle bu akşam oynanacak Ankaragücü maçında forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerin kalesini İrfan Can Eğribayat koruyacak.

13:59 . 15/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Altay Bayındır'ın yokluğunda kale İrfan Can'a emanet edilecek.

Altay Bayındır'ın yokluğunda kale İrfan Can'a emanet edilecek.

Sarı-lacivertli takımda Altay Bayındır şoku yaşanıyor. 25 yaşındaki eldiven, belinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Ankaragücü maçı kadrosundan çıkarıldı.


Altay'ın sağlık durumuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Kaptanı Altay Bayındır, belinde yaşadığı rahatsızlık dolayısıyla bu akşam MKE Ankaragücü ile oynayacağımız maçta forma giyemeyecektir. Tedavisine başlanan oyuncumuzun durumu yapılacak tetkikler sonrası kesinlik kazanacaktır" denildi.


Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın yerine Ankaragücü maçında kalede İrfan Can Eğribayat'ın olması bekleniyor.






#Fenerbahçe
#Altay Bayındır
#İrfan Can Eğribayat
2 saat önce
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