Altay Bayındır kadrodan çıkarıldı

Altay Bayındır'ın yokluğunda kale İrfan Can'a emanet edilecek.
Sarı-lacivertli takımda Altay Bayındır şoku yaşanıyor. 25 yaşındaki eldiven, belinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Ankaragücü maçı kadrosundan çıkarıldı.
Altay'ın sağlık durumuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Kaptanı Altay Bayındır, belinde yaşadığı rahatsızlık dolayısıyla bu akşam MKE Ankaragücü ile oynayacağımız maçta forma giyemeyecektir. Tedavisine başlanan oyuncumuzun durumu yapılacak tetkikler sonrası kesinlik kazanacaktır" denildi.
Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın yerine Ankaragücü maçında kalede İrfan Can Eğribayat'ın olması bekleniyor.