Altay Bayındır'ın güncel piyasa değeri 13 milyon euro.
Fenerbahçe’de bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle MKE Ankaragücü maçında görev alamayan kaptan Altay Bayındır’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, bel fıtığı rahatsızlığı ve son dönemde artan ağrıları nedeniyle başarılı file bekçisinin ameliyat olacağı ifade edildi.
Belinden ameliyat olacak Altay Bayındır'ın bu sezon forma giyme şansının çok düşük olduğu ve 25 yaşındaki oyuncunun sezonu kapattığı öğrenildi. Fenerbahçe'den Altay Bayındır için yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kaptanımız Altay Bayındır’ın bir süredir şikayetçi olduğu bel fıtığı rahatsızlığı ve son dönemde artan ağrıları nedeniyle, bugün yapılan kontrollerinin ardından operasyon geçirmesine karar verilmiştir. Sonrasında gerekli bilgilendirmeler kulübümüz tarafından yapılacaktır."