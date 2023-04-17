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Spor

Altay Bayındır ameliyat olacak

Fenerbahçe, Altay Bayındır'ın bel fıtığı rahatsızlığı ve son dönemde artan ağrıları nedeniyle ameliyat olacağını açıkladı.

Haber Merkezi
10:11 . 17/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Altay Bayındır'ın güncel piyasa değeri 13 milyon euro.

Altay Bayındır'ın güncel piyasa değeri 13 milyon euro.

Fenerbahçe’de bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle MKE Ankaragücü maçında görev alamayan kaptan Altay Bayındır’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, bel fıtığı rahatsızlığı ve son dönemde artan ağrıları nedeniyle başarılı file bekçisinin ameliyat olacağı ifade edildi.


Sezonu kapattı

Belinden ameliyat olacak Altay Bayındır'ın bu sezon forma giyme şansının çok düşük olduğu ve 25 yaşındaki oyuncunun sezonu kapattığı öğrenildi. Fenerbahçe'den Altay Bayındır için yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Kaptanımız Altay Bayındır’ın bir süredir şikayetçi olduğu bel fıtığı rahatsızlığı ve son dönemde artan ağrıları nedeniyle, bugün yapılan kontrollerinin ardından operasyon geçirmesine karar verilmiştir. Sonrasında gerekli bilgilendirmeler kulübümüz tarafından yapılacaktır."





#Altay Bayındır
#Fenerbahçe
#Süper Lig
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