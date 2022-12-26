Spor Altay Bayındırdan 5 kritik kurtarış
FUTBOL FUTBOL

Altay Bayındır'dan 5 kritik kurtarış

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmada sakatlığını yeni atlatan fakat belinde ağrıları olan Altay Bayındır, sarı-lacivertlilerin kalesini korudu. Tecrübeli kaleci, 2 gol görmesine rağmen 5 net kurtarış yaptı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Altay Bayındırdan 5 kritik kurtarış
Altay Bayındır

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşmıştı. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-0 kaybetmişti.

Altay ağrılarına rağmen güven verdi

Fenerbahçe'de belindeki ağrılar nedeniyle lige verilen arada enjeksiyon tedavisi uygulanan ve Trabzonspor maçında ilk kez forma giyen Altay Bayındır sakatlık dönüşü kaledeki performansıyla güven verdi.

  • 5 net kurtarış yaptı
  • Ağrıları tam olarak geçmemesine karşın Trabzonspor maçında forma giyen milli file bekçisi, kalesinde 2 gol görmesine rağmen 5 net kurtarış yaptı. Belindeki ağrıları azalsa da devam eden Altay, bugünkü antrenmanda kontrollü olarak çalışacak.

Fenerbahçe'de 2 eksik 4 şüpheli
SPOR
Fenerbahçe'de 2 eksik 4 şüpheli

Crespo cezalı İsmail Yüksek sahada
SPOR
Crespo cezalı İsmail Yüksek sahada

Batshuayi yerine Valencia
SPOR
Batshuayi yerine Valencia

Jorge Jesus'tan takıma moral: "Güçlü oyunumuzu sahaya yansıtacağız"
SPOR
Jorge Jesus'tan takıma moral: "Güçlü oyunumuzu sahaya yansıtacağız"


Serbest kalmabedeli 120 milyon

Serbest kalma
bedeli 120 milyon

​Enzo Fernandez için Liverpool ve Manchester United devrede.
Dibi gördüler

Dibi gördüler

​Türk futbolunun köklü kulübü 100. yılında kümede kalmaya çalışacak.
İki eksik dört şüpheli

İki eksik
dört şüpheli

Jesus maç eksiği bulunan futbolcularla ilgili kararını bugün verecek.
Çimler seriliyor

Çimler seriliyor

​15 bin kişilik yeni şehir stadında sona gelindi.
'Güçlü oyunumuzu <br>sahaya yansıtacağız'

'Güçlü oyunumuzu
sahaya yansıtacağız'

Jorge Jesus'tan takıma moral.
Crespo cezalı

Crespo cezalı

​İsmail Yüksek Hatayspor maçında forma giyecek.
Taraftarıyla <br>çok farklı

Taraftarıyla
çok farklı

​Trabzonspor'da başkan ve hocanın çağrısı karşılık buldu.
Batshuayi yerine Valencia

Batshuayi yerine Valencia

​Hatayspor maçında forvet değişecek.
İki adaydan biri İstanbul

İki adaydan biri İstanbul

İstanbul Park, 2023 sezonu takvimine girmeye çalışıyor.
'Ronaldo'yu harcadılar'

'Ronaldo'yu harcadılar'

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Portekizli yıldız Ronaldo hakkında konuştu.
'Liderlik koltuğundayız'

'Liderlik koltuğundayız'

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'tan liderlik açıklaması geldi.
'Galatasaray'da mutluyum'

'Galatasaray'da mutluyum'

​Victor Nelsson, İstanbulspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.
Gomis Aslan'ı <br>zirveye taşıdı

Gomis Aslan'ı
zirveye taşıdı

​İstanbulspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, liderlik koltuğuna oturdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.