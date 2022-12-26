Altay Bayındır'dan 5 kritik kurtarış

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşmıştı. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-0 kaybetmişti.
Altay ağrılarına rağmen güven verdi
Fenerbahçe'de belindeki ağrılar nedeniyle lige verilen arada enjeksiyon tedavisi uygulanan ve Trabzonspor maçında ilk kez forma giyen Altay Bayındır sakatlık dönüşü kaledeki performansıyla güven verdi.
- 5 net kurtarış yaptı
- Ağrıları tam olarak geçmemesine karşın Trabzonspor maçında forma giyen milli file bekçisi, kalesinde 2 gol görmesine rağmen 5 net kurtarış yaptı. Belindeki ağrıları azalsa da devam eden Altay, bugünkü antrenmanda kontrollü olarak çalışacak.