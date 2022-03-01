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Altay Bayındır'dan anlamlı paylaşım

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada birçok pozisyonda kalesini gole kapatan Altay Bayındır, sosyal medyadan yapığı paylaşımla alkış topladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Altay Bayındırdan anlamlı paylaşım
Altay Bayındır

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı. Mücadeleyi sarı-lacivertli takım 2-1 kazandı. Karşılaşmada birçok pozisyonda kalesini gole kapatan Altay Bayındır, performansıyla büyük beğeni topladı.

Altay Bayındır'dan anlamlı paylaşım

Ayrıca sosyal medya hesabından da bir paylaşım yapan Altay Bayındır, 'Savaşa Hayır' dedi. Genç file bekçisinin bu paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve paylaşım aldı. Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna hakkında bir paylaşım yapan Bayındır, şu ifadeleri kullandı:

  • "Galibiyet fotoğrafı koymak isterdim buraya.Bir kurtarış anı belki.Ama hayata tutunmaya;bombalardan kurtulmaya çalışan çocuklar varken çok zor.Parkta oynaması;top peşinde koşması gereken yaşta sığınaklara hapsolan,ailesiyle yollara düşen çocuklar.Evlatlarımıza miras hayat #nowar"
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