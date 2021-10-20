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Altay Bayındır'ın performansı düşündürüyor

Fenerbahçe’de kaleci Altay Bayındır, beklentilerin altında kalan performansıyla teknik heyeti endişeye sevk etti. Sarı-lacivertli takımın bir diğer genç kalecisi Berke Özer ise Vitor Pereira'dan gelecek şansı bekliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Altay Bayındırın performansı düşündürüyor
Altay Bayındır'ın güncel piyasa değeri 16 milyon euro.

Teknik heyetin ve taraftarların en fazla güvendiği isim olan Milli file bekçisi, bu sezon yaptığı hatalar ve yediği gollerle eski performansını aratıyor. Kaleci antrenörü Michael Kraft ile yollar ayrıldıktan sonra 23 yaşındaki kalecinin performansında düşüş yaşaması dikkat çekiyor.

Altay Bayındır bu sezon ligde Hatayspor, GZT Giresunspor, Sivasspor ve Trabzonspor maçlarında yediği hatalı gollerle eski formunu fazlasıyla aratıyor.

Berke Özer forma bekliyor

Altay Bayındır ile özel bir görüşme yapan teknik direktör Vitor Pereira, genç kaleciye uyarılarda bulundu, kendisine güvenini dile getirdi. Portekizli teknik adam, kaleci Berke Özer’e de “hazır ol” mesajı verdi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Berke Özer de yedek kaldığı için mutsuz ve forma giymek istiyor.

  • Altay ise eksik yönlerini geliştirmek adına yediği golleri izliyor. Milli kalecinin hatalarından ders çıkartarak daha iyi olacağını dile getirdiği öğrenildi. Altay, Trabzonspor maçında yediği gol nedeniyle takım arkadaşlarından da özür diledi.

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