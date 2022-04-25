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Altay için kader haftası

Altay, Galatasaray mağlubiyetiyle beraber kümede kalma umutlarını oldukça azalttı. Siyah-beyazlılar, gelecek hafta Hatayspor’u deplasmanda mağlup edememesi halinde matematiksel olarak küme düşecek.

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Haber Merkezi İHA
Altay için kader haftası
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Süper Lig’in 34. hafta maçında Altay, konuk ettiği Galatasaray’a 1-0 mağlup oldu. 30 puanla 17. sırada bulunan Altay, bu sonuçla 40 puanla 16. sırada bulunan Giresunspor’la puan farkını azaltma şansını kaçırarak büyük bir fırsatı tepmiş oldu.

Ligde son 4 haftaya girilirken, siyah-beyazlı ekibin kalan tüm maçlarını kazanmaktan başka yolu kalmadı. Ayrıca, Altay kalan tüm maçlarını kazanması halinde bile Giresunspor’un kalan haftalarda en az 2 puan toplaması halinde yine küme düşen taraf olmaktan kurtulamayacak. İzmir temsilcisi, gelecek hafta deplasmanda Hatayspor karşısında ligde kalıp kalmayacağının belli olacağı kader maçına çıkacak.

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SPOR
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