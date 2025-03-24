Altay istikrarı seçti: Teknik ekibinden vazgeçmedi

2'nci Lig Beyaz Grup'ta ligden çekilen son sıradaki Afyonspor'un bir basamak üstünde yer alan Altay, 3'üncü Lig'e düşme tehlikesi yaşamasına rağmen bu sezon teknik ekip konusunda istikrarı seçti.
1'inci Lig'de küme düştüğü geçen sezon Tuna Üzümcü, Özkan Kılıç, Djilali Bahloul, Serkan Afacan, Yusuf Şimşek ve Cüneyt Biçer olmak üzere 6 farklı teknik direktörle çalışan Altay, bu sezon Teknik Direktör Gökhan Karaaslan'dan vazgeçmedi. Yönetimin sezonu genç çalıştırıcı ile tamamlamayı planladığı öğrenilirken, taraftarların son olarak Altınordu derbisi bitiminde istifaya davet ettiği Karaaslan'ın da pes etmeyi düşünmediği ifade edildi.
Altay'ın efsane isimlerinden Mustafa Denizli'nin uzun yıllar yardımcı antrenörlüğünü yapan 31 yaşındaki Teknik Direktör Gökhan Karaaslan, ikinci teknik direktörlük deneyimini yaşadığı Altay'ın başında ligde 27 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik, 18 mağlubiyet yaşadı.
Grupta yer alan 18 takımdan sadece 3 ekip sezon başından bu yana teknik direktör değişimine gitmedi. Altay'ın yanı sıra 8'inci sıradaki Kırklarelispor ve 9'uncu basamaktaki Fethiyespor teknik adam değişimine gitmedi. Kırklareli ekibinde Ahmet Duman, Fethiye temsilcisinde Selahaddin Dinçel görevlerine devam eden diğer iki teknik direktör konumunda.