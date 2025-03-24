Altay istikrarı seçti: Teknik ekibinden vazgeçmedi

1'inci Lig'de küme düştüğü geçen sezon Tuna Üzümcü, Özkan Kılıç, Djilali Bahloul, Serkan Afacan, Yusuf Şimşek ve Cüneyt Biçer olmak üzere 6 farklı teknik direktörle çalışan Altay, bu sezon Teknik Direktör Gökhan Karaaslan'dan vazgeçmedi. Yönetimin sezonu genç çalıştırıcı ile tamamlamayı planladığı öğrenilirken, taraftarların son olarak Altınordu derbisi bitiminde istifaya davet ettiği Karaaslan'ın da pes etmeyi düşünmediği ifade edildi.