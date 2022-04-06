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Spor Altay maç tekrarı için TFFye başvuru yaptı
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Altay maç tekrarı için TFF'ye başvuru yaptı

Süper Lig’de düşme hattında yer alan Altay, Fraport Tav Antalyaspor maçının tekrar edilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu’na resmen başvuruda bulundu.

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Haber Merkezi DHA
Altay maç tekrarı için TFFye başvuru yaptı
Alper Çetin

Trabzonspor-Beşiktaş maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle, siyah-beyazlı kulüp Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmuştu. Beşiktaş'ın ardından Altay da, oynanılan Antalyaspor maçında klasman dışı hakem Alper Çetin’in görev yapması gerekçesiyle TFF’ye başvuru yaptı.

"Evrakları teslim ettik"

Başkan Özgür Ekmekçioğlu resmi işlemlerin tamamlandığını açıkladı. Ekmekçioğlu, "Yönetim kurulu olarak Antalyaspor maçının tekrar edilmesi konusunda TFF’ye resmi başvurumuzu yaptık. Belgelerimizi ve evrakımızı tamamlayıp işlemi başlattık" dedi.

  • Hafta sonu oynanan maçta Altay, Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda rakibine 2-1 mağlup olup kurtuluş hattının 7 puan gerisine düşmüştü.

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SPOR
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