Spor Altay iki İstanbul deplasmanından iki puan çıkardı
FUTBOL FUTBOL

Altay iki İstanbul deplasmanından iki puan çıkardı

Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Galatasaray'la karşılaşan Altay 86. dakikada Daouda Bamba 'nın penaltıdan attığı golle sahadan bir puana ayrıldı. İzmir temsilcisi böylece iki İstanbul deplasmanından 2 puan toplamayı başardı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Altay puan durumu: Altay maçı
Altay, ligde 5 galibiyet, 3 beraberlik, 7 yenilgiyle 18 puan topladı.

Süper Lig'de üst üste İstanbul'da oynadığı 2 zorlu deplasman maçından 2 beraberlik çıkaran Altay, galibiyet hasreti 8 haftaya yükselmesine rağmen kaybetmeden yoluna devam ederek altın değerinde 2 puan topladı.

Geçen hafta 0-0 berabere kalıp 5 maçlık galibiyet serisini sona erdirdiği Medipol Başakşehir karşısında istediği oyunu sahaya yansıtamayan İzmir temsilcisi, dün 2-2 sona eren Galatasaray deplasmanında hem futboluyla hem de aldığı skorla sevenlerini tatmin etti.

Alsancak'ta oynama talebi

Ligde 15 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik, 7 yenilgiyle 18 puana ulaşan siyah-beyazlılar, 10 Aralık Cuma günü konuk edeceği Hatayspor karşısında 3 puan özlemine son vermeyi hedefliyor. Bu karşılaşmayı yeniden kapılarını açacak Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynamak için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunan Altay, hafta içinde gelecek yanıtı merakla bekliyor. Altay'da sağ bek Cebrail ve orta saha oyuncusu Zeki sarı kart cezalısı durumuna düşerken, Thiam'ın cezası sona erdi.


Galatasaray'ın galibiyet hasreti 4 maça çıktı
SPOR
Galatasaray'ın galibiyet hasreti 4 maça çıktı

Altay'dan Mustafa Denizli Stadı'nda oynama başvurusu
SPOR
Altay'dan Mustafa Denizli Stadı'nda oynama başvurusu
Kadıköyde 11ler belli oldu

Kadıköy'de 11'ler belli oldu

​Sarı lacivertliler 15. hafta maçında Rizespor ile karşılaşacak.
GZT Giresunspor doludizgin

GZT Giresunspor doludizgin
Zirve değişmedi

​Bakan Koca haftalık koronavirüs vaka haritasını paylaştı.

25 yıllık hasret bitti

25 yıllık hasret bitti

​Libya'dan yola çıkan ilk gemi İzmir'e geldi.

Erdoğan'dan kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesinin yıl dönümünde önemli mesajlar

Metruk binada can pazarı

Metruk binada can pazarı

​Genç kız camdan atlayarak alevlerden kurtuldu.
Yürek yakan mesaj

Yürek yakan mesaj

​Annesine öldürüleceğini bir ay önce söylemiş.
Saldırı<br>hazırlığı yapıyorlardı

Saldırı
hazırlığı yapıyorlardı

Üç PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.