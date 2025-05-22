Altay'da Başkan Süleyman Özkaral aday olmayacak

Altay'a destek olacak kişilere her zaman yardımcı olabileceğini belirten Özkaral, "Yeni sezon için sorunları çözmeden adaylığımı koymanın bir anlamı olmayacak. Önümüzdeki seçimde adaylığımı koymayacağım" dedi. Özkaral, hafta içinde resmen başkan adaylığını açıklayan iş adamı Sinan Kanlı'nın kulübe üyelik için işlemlerini başlattığını ve başkanlık için bir engelinin bulunmayacağını dile getirdi.