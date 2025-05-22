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Altay'da Başkan Süleyman Özkaral aday olmayacak

Altay'da Başkan Süleyman Özkaral aday olmayacak

12:2322/05/2025, Perşembe
DHA
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Altay'da Başkan Süleyman Özkaral aday olmayacak
Altay'da Başkan Süleyman Özkaral aday olmayacak

Yeni sezonda 3'üncü Lig'de mücadele edecek Altay'da gözler 28 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşecek olan genel kurula çevrilirken, mevcut Başkan Süleyman Özkaral adaylığı düşünmediğini söyledi.

Altay'a destek olacak kişilere her zaman yardımcı olabileceğini belirten Özkaral, "Yeni sezon için sorunları çözmeden adaylığımı koymanın bir anlamı olmayacak. Önümüzdeki seçimde adaylığımı koymayacağım" dedi. Özkaral, hafta içinde resmen başkan adaylığını açıklayan iş adamı Sinan Kanlı'nın kulübe üyelik için işlemlerini başlattığını ve başkanlık için bir engelinin bulunmayacağını dile getirdi.


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