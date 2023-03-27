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Spor

Altay'da işler iyi gitmiyor

Altay, 1. Lig’de oynadığı son 10 maçta sadece 1 kez kazanma başarısı gösterdi. Bunun dışında kalan 9 maçta 8 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

11:17 . 27/03/2023 Pazartesi
IHA
Tuna Üzümcü Altay'ın başında 4 maça çıktı.

Tuna Üzümcü Altay'ın başında 4 maça çıktı.

Sezona Sinan Kaloğlu yönetiminde başlayan siyah-beyazlılar, ligin bazı bölümlerinde beklentileri karşıladı ve camiayı mutlu etti. Daha sonrasında 15. hafta deplasmanda oynanan Göztepe maçıyla birlikte bir türlü toparlanamayan İzmir temsilcisi, o süreçten sonra çıktığı 7 maçta 5 mağlubiyet alarak adeta çöküşe geçti.


Yaşanan duruma 'dur' demek isteyen Altay yönetimi, Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırıp takımın başına kulüp içinde sportif direktörlük görevi yapan Tuna Üzümcü’yü getirdi. Ayağının tozuyla maçlara çıkan Üzümcü, 4 maçta 1 galibiyet alarak Altay’ın düşüşünü engelleyemedi.


Durum böyle olunca siyah-beyazlılar, 25 puanla düşme hattının iki basamak üstü olan 14. sırada bulunuyor.


Altay, lig’de oynadığı son 10 maçta sadece 1 kez kazanırken, bu maçların dışında da deprem felaketinden dolayı ligden çekilmek zorunda kalan Yeni Malatyapspor’u da hükmen mağlup ederek 3 puan aldı.





#1. Lig
#Altay
#Tuna Üzümcü
1 saat önce
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