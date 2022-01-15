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Altay'ın yeni teknik direktörü belli oldu

Teknik direktör Mustafa Denizli ile yollarını ayıran ve yeni hoca arayışlarını sürdüren Altay'da, Denizli'nin yardımcılığını yapan Mert Nobre göreve getirildi.

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Haber Merkezi AA
Altay’da Mert Nobre dönemi
Mert Nobre ve Mustafa Denizli

Süper Lig’de düşme hattına girdikten sonra teknik direktör Mustafa Denizli ile yollarını ayıran Altay’da göreve Mert Nobre getirildi. Altay Kulübünden yapılan açıklamada Denizli'nin yerine getirilen teknik direktörün Mert Nobre olduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbol takımımız Süper Lig’in geri kalan bölümündeki çalışmalarını, ligi ve sezon başından bu yana oyuncularımızı en iyi tanıyan teknik direktör Mert Nobre yönetiminde sürdürecektir. Teknik direktörümüz Mert Nobre'ye yeni görevinde başarılar dileriz."

  • İlk teknik direktörlük deneyimini 2020-2021 sezonunda Gençlerbirliği'nde yaşayan Mert Nobre, Başkent temsilcisinde 7 maçta 1 galibiyet elde ederken, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.
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