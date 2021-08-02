Yıldız oyuncu sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti Süper Lig ekipleri transfer çalışmalarına devam ediyor. Son olarak Süper Lig'in yeni ekiplerinden Altay'da kadro dışı bırakılan Mossoro, sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Haber Merkezi 02 Ağustos 2021, 12:11 Son Güncelleme: 02 Ağustos 2021, 12:21 DHA