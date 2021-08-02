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Yıldız oyuncu sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti

Süper Lig ekipleri transfer çalışmalarına devam ediyor. Son olarak Süper Lig'in yeni ekiplerinden Altay'da kadro dışı bırakılan Mossoro, sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Haber Merkezi DHA
Altayda Mossoro sözleşmesini tek taraflı feshetti
Altay'da yeni sezon çalışmaları devam ediyor.

Süper Lig'e yükselen Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli tarafından yeni sezon öncesi kadro dışı bırakılan Brezilyalı Mossoro, siyah-beyazlı kulüple 1 yıl daha süren sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Geçen sezon devre arasında Göztepe'den transfer edilen 38 yaşındaki 10 numara, İzmir ekibiyle 1. Lig'de Play-Off'tan Süper Lig'e çıkma sevinci yaşamıştı. Teknik patron Denizli'nin kadrosunda düşünmediği Sambacı, geçen sezondan kalan alacağının ödenmemesi üzerine mukavelesini sonlandırdı.

  • Yıllık 450 bin euro ödeme tehlikesi var
  • Tecrübeli futbolcu başka bir kulüple anlaşırsa Altay yeni sezon için ödeme yapmak zorunda kalmayacak. Ancak yaşı ilerleyen Mossoro bir kulübe imza atmazsa, siyah-beyazlılar davalık olacağı oyuncuya yıllık ücreti olan 450 bin Euro'yu ödemek zorunda kalacak. FIFA kanalıyla serbest kalan Marcio Mossoro, geçen sezon Altay formasıyla 16 maçta görev alıp, 3 asist yapmıştı. Altay'da kadro dışı kalan stoper Lokman da kontratını tek taraflı feshedip Bandırmaspor'a transfer olmuştu.

Mossoro, Süper Lig'e yükselme sevinci yaşamıştı.
Mossoro, Süper Lig'e yükselme sevinci yaşamıştı.
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