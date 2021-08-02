Yıldız oyuncu sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti

Süper Lig'e yükselen Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli tarafından yeni sezon öncesi kadro dışı bırakılan Brezilyalı Mossoro, siyah-beyazlı kulüple 1 yıl daha süren sözleşmesini tek taraflı feshetti.
Geçen sezon devre arasında Göztepe'den transfer edilen 38 yaşındaki 10 numara, İzmir ekibiyle 1. Lig'de Play-Off'tan Süper Lig'e çıkma sevinci yaşamıştı. Teknik patron Denizli'nin kadrosunda düşünmediği Sambacı, geçen sezondan kalan alacağının ödenmemesi üzerine mukavelesini sonlandırdı.
- Yıllık 450 bin euro ödeme tehlikesi var
- Tecrübeli futbolcu başka bir kulüple anlaşırsa Altay yeni sezon için ödeme yapmak zorunda kalmayacak. Ancak yaşı ilerleyen Mossoro bir kulübe imza atmazsa, siyah-beyazlılar davalık olacağı oyuncuya yıllık ücreti olan 450 bin Euro'yu ödemek zorunda kalacak. FIFA kanalıyla serbest kalan Marcio Mossoro, geçen sezon Altay formasıyla 16 maçta görev alıp, 3 asist yapmıştı. Altay'da kadro dışı kalan stoper Lokman da kontratını tek taraflı feshedip Bandırmaspor'a transfer olmuştu.