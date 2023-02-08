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Spor

Altay'da Sinan Kaloğlu dönemi sona erdi

Altay'da geçen sezon Süper Lig'de bitime 8 hafta kala göreve gelen ve küme düşme üzüntüsü yaşayan teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollar ayrıldı.

14:12 . 8/02/2023 Çarşamba
DHA
Sinan Kaloğlu

Sinan Kaloğlu

1'inci Lig ekiplerinden Altay'da teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollar ayrıldı. Ligde son 6 maçında 5 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak düşme hattına yaklaşan siyah-beyazlılarda kan değişikliğine gitme kararı alan yönetim, genç teknik adamla karşılıklı anlaşarak vedalaştı.


Altay'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Teknik direktörümüz Sinan Kaloğlu ile yönetimimizin yapmış olduğu değerlendirmede, fikir birliği içerisinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Geldiği günden bugüne kadar Kulübümüze kattıkları ve emekleri için Sayın Sinan Kaloğlu ve ekibine teşekkürlerimizi sunarız."

Geçtiğimiz sezon göreve gelmişti

Geçen sezon Süper Lig'de bitime 8 hafta kala göreve gelen ve küme düşme üzüntüsü yaşayan teknik direktör Kaloğlu, bu sezon takımın başında çıktığı 22 karşılaşmada 5 galibiyet, 7 beraberlik, 1'i hükmen olmak üzere 10 mağlubiyet gördü. İzmir temsilcisinde daha önce futbolcu olarak da görev yapan teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun hak edişlerini siyah-beyazlı kulübün altyapısına bağışladığı, herhangi bir tazminat talebinde bulunmadığı öğrenildi.



#altay
#1. lig
#sinan kaloğlu
1 saat önce
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