Altay'da Sinan Kaloğlu dönemi sona erdi

"Teknik direktörümüz Sinan Kaloğlu ile yönetimimizin yapmış olduğu değerlendirmede, fikir birliği içerisinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Geldiği günden bugüne kadar Kulübümüze kattıkları ve emekleri için Sayın Sinan Kaloğlu ve ekibine teşekkürlerimizi sunarız."

Geçen sezon Süper Lig'de bitime 8 hafta kala göreve gelen ve küme düşme üzüntüsü yaşayan teknik direktör Kaloğlu, bu sezon takımın başında çıktığı 22 karşılaşmada 5 galibiyet, 7 beraberlik, 1'i hükmen olmak üzere 10 mağlubiyet gördü. İzmir temsilcisinde daha önce futbolcu olarak da görev yapan teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun hak edişlerini siyah-beyazlı kulübün altyapısına bağışladığı, herhangi bir tazminat talebinde bulunmadığı öğrenildi.