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Altay'da Sinan Kaloğlu'nun ekibi belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Altay'da Serkan Özbalta'nın istifası sonrası göreve getirilen teknik direktörü Sinan Kaloğlu'nun ekibi netleşti.

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Haber Merkezi AA
Altayda Sinan Kaloğlunun ekibi belli oldu
Sinan Kaloğlu

Altay'ın yeni teknik direktörü Sinan Kaloğlu'nun birlikte çalışacağı ekip arkadaşları belli oldu.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, Kaloğlu'nun yardımcılıklarını Sefer Yılmaz ile Murat Uluç'un yapacağı, Ferhat Odabaşı'nın kaleci antrenörü, Yusuf Randa'nın da atletik performans antrenörü olarak görev alacağı belirtildi.

Kaan Karakaş'ın oyuncu ve maç analiz antrenörü, Ramis Gazelci'nin atletik performans antrenörü, Görkem Güngör'ün oyuncu ve maç analiz antrenörü, Uğur Karaosman'ın da yardımcı kaleci antrenörü görevlerinde bulunacağı kaydedildi.
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