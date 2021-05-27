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Altay'da Süper Lig coşkusu

Altınordu’yu 1-0 mağlup ederek 18 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselen Altay, İzmir'de coşkuyla karşılandı. Adnan Menderes Havalimanı’nda toplanan taraftarlar, siyah-beyazlı futbolculara sevgi gösterilerinde bulunup, 'Şampiyon Altay' tezahüratları yaptı.

Haber Merkezi AA
Altayda Süper Lig coşkusu
Futbolcular şampiyonluk kupasını taraftarının önünde bir kez daha kaldırdı.

İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan play-off final maçında başka bir İzmir takımı olan Altınordu'yu 1-0 yenerek Süper Lig'e çıkan Altay takımı kafilesi taşıyan uçak, gece saatlerinde İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na indi.

Burada coşkuyla karşılanan siyah-beyazlılar, taraftarlarla fotoğraf çektirip taraftar marşları söyleyerek başarısını paylaştı.

Kutlamanın ardından takım otobüsüne binen oyuncular, havalimanından ayrılarak kulüp tesisine gitti.

Marco Paixao taraftarlara üçlü çektirdi.
İHA
Marco Paixao taraftarlara üçlü çektirdi.

"89. dakikada gol atmak harika"


Play-off finalinde 89. dakikada gölü atarak takımını Süper Lig'e taşıyan Portekizli futbolcu Marco Paixao, bir üst lige çıkmanın güzel bir duygu olduğunu söyleyerek, "Süper lige yükselmek çok güzel. 89. dakikada gol atmak harika. Ben böyle olacağını biliyordum. Çünkü iki hafta önce ben kendimi son dakikada gol atmak için zihin olarak hazırlamıştım. Herkese tebrikler. Mutluyuz" dedi.

Gelecek sezonda gol atmaya devam etmek istediğini ifade eden Paixao, "Şu an zaferi kutlamalıyız. En önemlisi bu. Ne olacağı sonra belli olur" şeklinde konuştu.

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