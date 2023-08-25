Altay'dan 7 milyon euro

Manchester United, kaleci Altay Bayındır için Fenerbahçe'ye 6 milyon eruo serbest kalma bedelini peşin olarak ödeyecek. İngiliz ekibi ayrıca 'FIFA Dayanışma Katkı Payı'nı da ödeyeceği için sarı-lacivertli kulübün kasasına girecek rakam 7 milyon euroyu bulacak.





Geçen sezon sözleşmesi biteceği için serbest oyuncu kapsamında kalan Altay Bayındır'a yurt dışından 2 milyon euro bandında teklifler vardı. Altay, kulübe para kazandırmak için teklifleri bir kanara iterek 4 yıllık yeni sözleşme uzatmıştı.













Taraftarlarla vedalaştı





Altay, Twente maçı öncesinde ise saha ortasına gelerek tüm tribünleri selamladı ve taraftarlarla vedalaştı. Bu anlarda statta, "Fenerbahçe'nin evladı Altay Bayındır yolun açık olsun, kalplerimiz seninle" anonsu yapıldı.









Fenerbahçe taraftarı Manchester United ile anlaşan Altay Bayındır’a yoğun sevgi gösterisinde bulundu ve oyuncuya veda etti. pic.twitter.com/vQxm2gbNJ0 — SPOR (@yenisafakspor) August 24, 2023





Bugün gidiyor





Manchester United'ın anlaşma sağladığı Altay Bayındır bugün İngiltere'ye hareket edecek.





25 yaşındaki file bekçisi rutin sağlık kontrolünün ardından İngiliz ekibiyle sözleşme imzalayacak.







































