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Spor

Altay'dan 7 milyon euro

Fenerbahçe forması giyen Altay Bayındır, Manchester United'a transfer oluyor. Bugün Ada'ya gidecek olan başarılı eldiven, sağlık kontrolünün ardından İngiliz deviyle resmi sözleşme imzalayacak.

11:19 . 25/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Altay Bayındır, Twente maçında taraftarla vedalaştı.

Altay Bayındır, Twente maçında taraftarla vedalaştı.

Manchester United, kaleci Altay Bayındır için Fenerbahçe'ye 6 milyon eruo serbest kalma bedelini peşin olarak ödeyecek. İngiliz ekibi ayrıca 'FIFA Dayanışma Katkı Payı'nı da ödeyeceği için sarı-lacivertli kulübün kasasına girecek rakam 7 milyon euroyu bulacak.


Geçen sezon sözleşmesi biteceği için serbest oyuncu kapsamında kalan Altay Bayındır'a yurt dışından 2 milyon euro bandında teklifler vardı. Altay, kulübe para kazandırmak için teklifleri bir kanara iterek 4 yıllık yeni sözleşme uzatmıştı.




Taraftarlarla vedalaştı

Altay, Twente maçı öncesinde ise saha ortasına gelerek tüm tribünleri selamladı ve taraftarlarla vedalaştı. Bu anlarda statta, "Fenerbahçe'nin evladı Altay Bayındır yolun açık olsun, kalplerimiz seninle" anonsu yapıldı.




Bugün gidiyor

Manchester United'ın anlaşma sağladığı Altay Bayındır bugün İngiltere'ye hareket edecek.


25 yaşındaki file bekçisi rutin sağlık kontrolünün ardından İngiliz ekibiyle sözleşme imzalayacak.











#Fenerbahçe
#Altay Bayındır
#Manchester United
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