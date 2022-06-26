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Altay'dan Paixao'ya yakın markaj

1'inci Lig ekiplerinden Altay, nisan ayı sonunda sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrılan eski gol kralı Marco Paixao'ya teklif sundu.

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Haber Merkezi DHA
Altaydan Paixaoya yakın markaj
Marco Paixao

Geçtiğimiz sezonun devre arasından gelen transfer yasağının sürmesi nedeniyle dış transfer yapamayan İzmir temsilcisi, 37 yaşındaki golcü oyuncu Marca Paixao'ya, "Geri dön" çağrısı yaptı.

600 bin euro alacağı var

Siyah-beyazlı formayla 1'inci Lig'de 3 kez üst üste gol kralı olarak tarih yazan ancak yedek kaldığı Süper Lig'de sadece 2 gol atabilen Portekizli futbolcunun henüz hiçbir kulüple anlaşmadığı öğrenildi. Altay'dan 600 bin euro resmi alacağı olan Marco Paixao'nun ayrıca tazminat taleplerinin bulunduğu ifade edildi.

İkna edilmeye çalışılıyor

Geçmiş dönem yönetimiyle sorunlar yaşayıp kadro dışı bırakıldıktan sonra kulüpten ayrılan Paixao'yu yeni yönetimin ikna etmek için çaba gösterdiği dile getirildi. Altay'dan buruk ayrılan golcünün maliyetinin yüksek olduğu ancak yaşının ilerlemesi nedeniyle fedakarlık yapması halinde yuvaya dönebileceği bildirildi.

  • Altaylı taraftarlar, gönüllerde taht kuran Marco Paixao'ya ayrılırken vefasızlık yapıldığını savunmuştu.
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