Altay'dan Paixao'ya yakın markaj

Geçtiğimiz sezonun devre arasından gelen transfer yasağının sürmesi nedeniyle dış transfer yapamayan İzmir temsilcisi, 37 yaşındaki golcü oyuncu Marca Paixao'ya, "Geri dön" çağrısı yaptı.

600 bin euro alacağı var

Siyah-beyazlı formayla 1'inci Lig'de 3 kez üst üste gol kralı olarak tarih yazan ancak yedek kaldığı Süper Lig'de sadece 2 gol atabilen Portekizli futbolcunun henüz hiçbir kulüple anlaşmadığı öğrenildi. Altay'dan 600 bin euro resmi alacağı olan Marco Paixao'nun ayrıca tazminat taleplerinin bulunduğu ifade edildi.

İkna edilmeye çalışılıyor

Geçmiş dönem yönetimiyle sorunlar yaşayıp kadro dışı bırakıldıktan sonra kulüpten ayrılan Paixao'yu yeni yönetimin ikna etmek için çaba gösterdiği dile getirildi. Altay'dan buruk ayrılan golcünün maliyetinin yüksek olduğu ancak yaşının ilerlemesi nedeniyle fedakarlık yapması halinde yuvaya dönebileceği bildirildi.

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