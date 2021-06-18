Spor Altaydan Umut Nayir hamlesi
FUTBOL FUTBOL

Altay'dan Umut Nayir hamlesi

Süper Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi henüz transfer yapmayan Altay'ın golcü oyuncu Umut Nayir için girişimlerini hızlandıracağı bildirildi.

Haber Merkezi DHA
Altaydan Umut Nayir hamlesi
Umut Nayir'in Galatasaray maçında attığı gol sonrası yaşadığı sevinç

Geçen sezon kiralık olarak Hırvatistan'ın Hajduk Split takımında forma giyen 27 yaşındaki Beşiktaşlı futbolcu Umut Nayir'in siyah-beyazlı kulüple yollarını ayırmaya hazırlandığı belirtildi.

Süper Lig'in yeni ekibi Altay'ın Umut Nayir'le ilgilendiği öğrenildi. Teknik direktör Mustafa Denizli ile henüz sözleşme yenilemeyen Altay yönetiminin Umut'un transferini bitirmek için önümüzdeki günlerde girişimlerini hızlandıracağı bildirildi.

Dört kulüp daha istiyor

Altay'ın yanı sıra Süper Lig'den Göztepe, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük ve Demir Grup Sivasspor'un da Umut Nayir'i transfer etmek istediği kaydedildi.

  • Ankaragücü'nde profesyonel olan Umut Nayir, ardından Osmanlıspor, Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Bursaspor formalarını giydi. Beşiktaş'ta 2019-2020 sezonunda 17 maçta 4 gol kaydeden deneyimli santrfor, geçen sezon Hajduk Split'te ligde 25 karşılaşmada 6 kez rakip fileleri sarstı.


Derbinin vefakar kahramanı Umut Nayir: Yetiştiği kulübü unutmadı
SPOR
Derbinin vefakar kahramanı Umut Nayir: Yetiştiği kulübü unutmadı
Abone Ol Google News
Kilosu 2 bin 500 TL

Kilosu 2 bin 500 TL

​Eğitimli köpekle arazide arıyorlar.
Şampiyondan tüyolar

Şampiyondan tüyolar

​2020 YKS birincisi sınava nasıl hazırlandığını anlattı.
Erdoğanın Azerbaycana askeri üs açıklaması Rus medyasında: Ciddi bir meydan okuma

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu açıklama yaptı.

​HDP binasına girip bir kişiyi öldürmüştü.

Öğrenciler mezuniyetlerini parkurda yarışarak kutladı.

Bakan Elvan'dan enflasyona yönelik net mesaj.

​Üretici ile çiftçi arasında köprü olacak portal hizmete açıldı

F-16'dan atılan füzeyi SİHA yönlendirebilecek
Bunu yapmadan <br>sınava girmeyin

Bunu yapmadan
sınava girmeyin

​YKS öncesi uzmanından önemli uyarılar...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.