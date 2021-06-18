Altay'dan Umut Nayir hamlesi

Geçen sezon kiralık olarak Hırvatistan'ın Hajduk Split takımında forma giyen 27 yaşındaki Beşiktaşlı futbolcu Umut Nayir'in siyah-beyazlı kulüple yollarını ayırmaya hazırlandığı belirtildi.
Süper Lig'in yeni ekibi Altay'ın Umut Nayir'le ilgilendiği öğrenildi. Teknik direktör Mustafa Denizli ile henüz sözleşme yenilemeyen Altay yönetiminin Umut'un transferini bitirmek için önümüzdeki günlerde girişimlerini hızlandıracağı bildirildi.
Umut Nayir, Beşiktaş'a böyle veda etti pic.twitter.com/AGyxJPKqPL
Umut Nayir, Beşiktaş'a böyle veda etti pic.twitter.com/AGyxJPKqPL— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 5, 2020
Dört kulüp daha istiyor
Altay'ın yanı sıra Süper Lig'den Göztepe, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük ve Demir Grup Sivasspor'un da Umut Nayir'i transfer etmek istediği kaydedildi.
- Ankaragücü'nde profesyonel olan Umut Nayir, ardından Osmanlıspor, Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Bursaspor formalarını giydi. Beşiktaş'ta 2019-2020 sezonunda 17 maçta 4 gol kaydeden deneyimli santrfor, geçen sezon Hajduk Split'te ligde 25 karşılaşmada 6 kez rakip fileleri sarstı.